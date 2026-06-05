YPF, Petrobras y Dow inauguraron una obra clave para procesar más gas de Vaca Muerta y sumar exportaciones

BAHÍA BLANCA.- Compañía Mega, la sociedad controlada por YPF, Petrobras y Dow, inauguró este viernes un nuevo tren de fraccionamiento en su complejo de Bahía Blanca, una obra de US$260 millones destinada a ampliar la capacidad de procesamiento de los líquidos asociados al gas natural provenientes de Vaca Muerta e impulsar las exportaciones.

La puesta en marcha constituye la primera etapa de un programa de inversiones que totalizará US$650 millones entre 2023 y 2028 y que busca acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales de la cuenca neuquina. Según Mega, la nueva instalación permitirá incrementar hasta un 50% la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs, por sus siglas en inglés), aunque en una primera fase el aumento será cercano al 20%.

Mega cumple un rol estratégico dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta. La empresa procesa alrededor del 40% del gas natural producido en la cuenca neuquina y opera un poliducto de 600 kilómetros que conecta Neuquén con Bahía Blanca. A partir de ese proceso obtiene productos como etano, propano, butano y gasolina natural, que luego se destinan a la industria petroquímica, al mercado de garrafas y a la exportación.

El nuevo tren de fraccionamiento permitirá justamente aumentar la capacidad para separar esos componentes del gas. La necesidad de ampliar la infraestructura responde a una característica propia de Vaca Muerta: el shale gas y el gas asociado a la producción de petróleo contienen una proporción mucho mayor de líquidos que el gas convencional para el cual fueron diseñadas originalmente las instalaciones.

Autoridades de Compañía Mega, YPF, Petrobras y Dow recorrieron la sala de control desde donde se monitorean las operaciones del nuevo tren de fraccionamiento inaugurado en Bahía Blanca

El proceso consiste en separar los distintos hidrocarburos líquidos mediante sucesivas etapas de calentamiento y enfriamiento. Primero se extrae el etano, utilizado principalmente por la industria petroquímica para producir plásticos; luego se recuperan el propano y el butano, que abastecen tanto al mercado local de garrafas como a la exportación; y finalmente se obtiene gasolina natural, otro producto con fuerte demanda internacional.

Durante el acto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que la expansión permitirá capturar más valor agregado a partir de la producción de gas natural. “Con la segunda etapa de ampliación de Mega, un proyecto que presentamos bajo el RIGI, vamos a poder procesar entre 40 y 42 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta. Ampliar Mega es darle valor agregado al gas natural”, afirmó.

El CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, señaló que la obra constituye “uno de los hitos más importantes” de la historia de la empresa y remarcó que permitirá estructurar una nueva etapa de crecimiento. “Nos posiciona para acompañar la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia, agregando valor a la producción energética argentina y fortaleciendo nuestras exportaciones”, sostuvo.

De izquierda a derecha: Tomás Córdoba (CEO de Compañía Mega), Federico Susbielles (intendente de Bahía Blanca), Horacio Marín (presidente y CEO de YPF), Dolores Vizuela (Dow) y Ricardo de Rello (Petrobras), durante la inauguración de la nueva unidad industrial Raùl Maldonado

La ampliación fue ejecutada bajo modalidad llave en mano por AESA y forma parte de una estrategia más amplia que continuará con nuevas inversiones en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. En abril, la compañía presentó un proyecto por US$360 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural.

Ese programa contempla la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo y otras obras que permitirán incrementar aproximadamente un 27% la producción total de la compañía e incorporar más de 500.000 toneladas anuales de líquidos del gas natural. Según las estimaciones de Mega, cerca del 80% de ese volumen adicional tendrá como destino los mercados de exportación, principalmente en forma de propano, butano y gasolina natural, mientras que el resto abastecerá al mercado interno, especialmente a la industria petroquímica mediante el suministro de etano.

Para Bahía Blanca, la obra consolida además el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales polos energéticos y petroquímicos del país. “El desarrollo de infraestructura como esta potencia el crecimiento de Vaca Muerta, genera empleo y fortalece el perfil exportador de la Argentina”, afirmó el intendente Federico Susbielles durante la inauguración.