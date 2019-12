El conocimiento al servicio de ayudar

El logo que identifica los espacios inclusivos Fuente: Archivo

Una aplicación en sistema Android diseñada por un joven argentino ha demostrado su enorme utilidad para sortear complicadas barreras de comunicación. Bautizada Háblalo ( hablalo.app), es ciento por ciento gratuita y su uso ya se ha extendido a 53 países, lo que la ha convertido en una herramienta muy valiosa para más de 75.000 personas de un universo de discapacidades que comprende a sordos, hipoacúsicos, personas con parálisis cerebral, ELA, TEA y otras dificultades que afectan la comunicación, tales como afasias, apraxias y traqueotomías.

Básicamente, para quien tiene una dificultad, la aplicación provee un conversor de texto a voz y de voz a texto: las personas a su alrededor podrán oír lo que él escribe y él podrá leer lo que los demás dicen. En tiempo real, sin necesidad de conectarse a internet. Suma también botones de acceso rápido con frases de emergencia como "llame a la policía". Además, es el primer software que permite comunicar a sordos con ciegos de manera sencilla y fluida.

Una creativa adaptación de este valioso instrumento tecnológico al que nos referimos derivó en su versión comercial. Consultorios, locales comerciales, hoteles y restaurantes son solo algunas de las actividades que pueden convertirse en organizaciones inclusivas, hacia adentro y hacia sus clientes, con solo incorporar Háblalo for Business. Además de brindar una solución, sumarse a la red contribuye a financiar el desarrollo de mejoras para la interfaz de esta app sobre las que se continúa trabajando en el afán por mejorar la ayuda que gratuitamente reciben miles de personas.

Hijo de una profesora de sordos, Mateo Salvatto, creador e impulsor de Háblalo, nació en 1999. Apasionado por la tecnología, este egresado de la Escuela ORT Argentina hoy integra el equipo del colegio como director de innovación, impulsando las habilidades emprendedoras de otras camadas de alumnos. Él mismo fue campeón internacional de robótica, pero su tan ambicioso como generoso objetivo era impactar de manera positiva en el mundo.

Mateo Salvatto, un innovador Fuente: Archivo

Cuando terminó la secundaria, relata, se dio cuenta de que, con las herramientas que tenía, lo que sabía de robótica y de programación no estaba ayudando a nadie. Fue así como se propuso usar sus conocimientos para colaborar con otras personas, para lo cual fundó una start-up argentina bautizada Asteroid Technologies, enfocada en el desarrollo de tecnología para el bien social, cuyo objetivo es crear un mundo más inclusivo y tecnológicamente alfabetizado.

Sus encomiables y creativos esfuerzos le han valido numerosos premios: MIT Humanitarian Innovator of the Year, Best Social Innovator, Peking University, China, Emprendedor destacado por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, Emprendedor Social del Año (EY) y de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, entre otros.

Mateo insiste en la importancia de enseñar robótica en las escuelas, al destacar que es una vía lúdica para el aprendizaje de matemática, física o electrónica. En su apuesta por la Argentina, a la que describe como con un enorme potencial, propone desarrollar una "robótica educativa" que sea accesible y económica.

Celebramos que jóvenes como Mateo pongan su capacidad al servicio de reducir las desigualdades y que se reconozcan patriotas a la hora de trabajar por su país. Ojalá que estos ejemplos se contagien, se difundan y se multipliquen.