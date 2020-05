¿Guerra por los tanqueros iraníes?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020

De acuerdo con las informaciones disponibles, navegan hacia Venezuela varios tanqueros, que transportan la gasolina que el régimen de Nicolás Maduro ha comprado a precio de oro a los ayatolás iraníes. Algunos comentaristas especulan acerca de una posible confrontación con la armada estadounidense en aguas caribeñas. Según tales conjeturas, Washington cerraría el paso a las embarcaciones enviadas por Teherán, las abordaría y quizás las confiscaría. Desde la capital iraní se escuchan entretanto advertencias, según las cuales, de concretarse las hipotéticas acciones norteamericanas, habrían "serias consecuencias".

No creemos que Washington detenga los buques iraníes, pero de pronto nos equivocamos.

Conviene recalcar que la política de Estados Unidos hacia la dictadura madurista, por ahora, es de gradual asfixia económica y no de cerco total y permanente.

Los peligros que encierra este tipo de situaciones no deben menospreciarse. De modo que ya veremos qué pasa. Lo que sí afirmamos con seguridad es que, de un lado, la gasolina que viene en camino no le resolverá al régimen venezolano sus gravísimos problemas, y de otro lado, que lo mejor, en esta oportunidad, es que Washington actúe con prudencia. No merece la pena otra opción.