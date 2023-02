Jacinda Ardern, ejemplo a seguir

escuchar

El anuncio de la renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, antes del final de su segundo mandato sorprendió al mundo. Tuvo lugar durante un año electoral y ante una reñida competencia, pues las encuestas de los últimos meses colocan al Partido Laborista, liderado por Ardern, ligeramente detrás de la oposición.

En su mensaje, dijo que le gustaría que el pueblo de Nueva Zelanda la recuerde como alguien que siempre trató de ser amable. El ejemplo de su carisma y empatía dio lugar a un fenómeno celebrado en el mundo: la Jacindamanía.

Ardern es considerada un ícono mundial de políticas progresistas. Durante su mandato, afrontó la mortífera erupción volcánica de la Isla Blanca, el atentado terrorista de 2019 contra la comunidad musulmana de Christchurch y la pandemia de coronavirus, durante la que optó por vacunar masivamente a la población, pese a los negacionistas.

En un encuentro con miembros de su partido, sostuvo: “ Para mí ya es hora. No buscaré la reelección. Me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y cuándo no. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple ”.

Anunciar su retiro representa el último y tal vez uno de los mejores servicios que Ardern le haya podido prestar a su país. En un cargo público, algunos nunca tienen bastante y muy pocos asumen que han tenido suficiente y que saben cuándo ha llegado la hora de dejar el poder.

Están los que entienden la función pública como un servicio, evaluando entonces las condiciones personales para cumplir con los desafíos y los que la usan como instrumento para exclusivo beneficio personal, dispuestos a violentar las leyes para prolongar los mandatos.

Cuando abundan ejemplos de líderes que se aferran al poder o incluso ponen en riesgo transiciones democráticas, con apenas 42 años, la primera ministra Ardern ha dado una lección de integridad y ofrecido un buen ejemplo a seguir.

