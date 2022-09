Peligros de las apuestas online

Las apuestas en el fútbol no son una novedad. De hecho, el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, empezó a trabajar en 2006 en la creación de un Prode Bancado, así llamado por no tener un pozo fijo, un millonario negocio que buscaba “ salvar a los clubes ”, pero que no aprobó Lotería Nacional. Al desarticularse el ente regulador del juego, las casas de apuestas online ingresaron de lleno en el universo del fútbol local.

Leyes más duras y condiciones poco flexibles en Europa limitaron la actividad de empresas ligadas a apuestas deportivas que optaron por desarrollar sus negocios en la Argentina, donde no rigen restricciones. Se trata de una facturación bruta de entre 50 y 60 millones de dólares para 2022 . Solo en la Capital Federal operan cinco compañías y siete en la provincia de Buenos Aires.

Para poder funcionar los grupos multinacionales debían asociarse con operadores locales. Así surgieron: BetWarrior (BinBaires e Intralot, ligadas a Federico de Achával y Ricardo Benedicto por Hipódromo de Palermo y al Casino de Buenos Aires), Bplay (la local Boldt y 888), William Hill/ArgentBingo (Bingo Moreno y la británica William Hill), Bet365 (Bingo Berazategui y Bet365) y PokerStars (Atlántica de Juegos –ligada a Daniel Angelici– y Stars Interactive Limited,). La española Codere, que cuenta con 13 salas de juego en territorio bonaerense y más de 6800 máquinas en bingos casino e hipódromos, recibió luz verde para operar en la ciudad de Buenos Aires.

Algunas casas de apuestas incursionaron en el marketing y la publicidad para ganar visibilidad : Bplay, en el pecho de los jugadores de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarfield, en tanto Codere hizo lo mismo en River Plate, primero con el logo en la manga y, luego, en el frente de la camiseta reemplazando a Turkish Airlines. BestWarrior firmó un contrato con la AFA para ser sponsor de la selección argentina por los próximos cuatro años. Por fuera de las camisetas, los clubes no reciben dinero por las apuestas online. Las hábiles estrategias también conducen a que periodistas prestigiosos, como Juan Pablo Varsky, promocionen estas variantes que también ocupan espacios en los medios más leídos del país.

Las apuestas futbolísticas contemplan no solo acertar el resultado, sino también qué club o qué jugador anotará el primer gol; a qué minuto será el primer lateral, tiro libre o saque de arco; cuántos corners habrá; qué jugador recibirá la primera amonestación o expulsión; qué equipo anotará más goles y si habrá penales; número de goles par o impar; score del primer tiempo; margen de victoria o si un equipo gana el partido al remontar el resultado. Hay que distinguir también entre apuestas simples y combinadas, las que pueden realizarse antes del comienzo del partido o durante su desarrollo.

Mientras las principales ligas de Europa siguen prohibiendo los patrocinios deportivos de casas de apuestas y desalentando las online, acá les tendemos la alfombra . Desde este año se puede apostar en los partidos del torneo local en 14 distritos, incluida la Capital. Una de cada dos apuestas deportivas online realizadas en Capital y el Gran Buenos Aires involucra al fútbol. Se puede pagar usando plataformas electrónicas, transferencias bancarias o tarjetas de débito, métodos tan inmediatos como peligrosos cuando la adicción se enciende. Y se inauguran nuevos y atractivos espacios como el Sport Bar del Hipódromo de Palermo.

La irrupción de estas empresas en el país ha generado un fuerte debate no solo sobre el grave problema de la ludopatía, sino por sospechas sobre supuestos arreglos de resultados. Esta ha sido una de las causas por las que en las ligas de España e Italia prohibieron o directamente desaparecieron los sponsoreos deportivos relacionados con casas de apuestas.