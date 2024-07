Paneles de lujo y entrevista a Paolo Rocca: así se vivió el Día de la Educación en una de las escuelas técnicas más innovadoras del mundo

Escuchar

La transformación educativa se mete de lleno en la agenda de educadores y escuelas. El 13 de junio en Campana, Tenaris y el Grupo Techint celebraron por tercera vez consecutiva el Día de la Educación Roberto Rocca. Fue con un evento en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Campana, proyecto educativo insignia de la compañía, que abrió sus puertas a especialistas y miembros de la comunidad educativa para reflexionar sobre el futuro de la educación, con un enfoque especial en inteligencia artificial y las alianzas público-privadas.

Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, abrió la jornada ofreciendo un panorama detallado de la situación educativa en Argentina, subrayando la necesidad de mejorar los resultados; más aún dentro de un contexto donde casi 6 de cada 10 menores de 14 años viven por debajo de la línea de pobreza.

“Necesitamos escuchar a los niños y a los docentes; ellos son los protagonistas. Hay futuro. Aprendemos midiendo, escuchando y entendiendo a nuestro entorno, a nuestras comunidades”, sostuvo Bienek, planteando las bases del conjunto de las iniciativas educativas que impulsa la compañía. Además, detalló los principales indicadores educativos del país y señaló: “El 70% de los estudiantes de primaria no cumple con los estándares mínimos en lengua y comprensión de textos, y el 80% en matemáticas”.

La educación es el vínculo central de Tenaris y Grupo Techint con sus comunidades. Este proyecto industrial, iniciado hace 70 años en Campana, invirtió durante 2023 más de 57 millones de dólares en programas educativos y culturales, impactando en 114.000 personas. Un área de particular interés es la educación técnica: además de la ETRR de Campana -que conforma la Red que incluye a otra escuela en México y una construyéndose en Brasil- la compañía gestiona el programa Gen Técnico Roberto Rocca en escuelas públicas, e iniciativas STEM como Extra Clase Roberto Rocca para reforzar la formación a contraturno en escuelas primarias.

Con la conducción del periodista Ignacio Girón, el Día de la Educación Roberto Rocca contó con varios paneles de intercambio entre protagonistas del ámbito educativo en sus diferentes niveles. Sin ir más lejos, el actual secretario de Educación de la Nación de Argentina, Carlos Torrendell, la exministra de Educación de Río de Janeiro, Claudia Costín y la exministra de Educación de Ecuador, María Brown Pérez, discutieron sobre los desafíos en las escuelas de América Latina.

Brown Pérez compartió su experiencia en Ecuador y planteó que “la educación es un bien público, un derecho humano, pero muchas veces se circunscribe a pensar que es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno”, instando a “trabajar porque esa garantía del derecho sea corresponsabilidad de todos los que somos sujeto de ese derecho”.

“Enseñamos pero los chicos no aprenden porque las políticas educativas están mal diseñadas, están centradas en el deber ser pero no en modelar las prácticas y en acompañar desde los ministerios a las escuelas para que esas prácticas sean modificadas”, afirmó por su parte Torrendell, al tiempo que resaltó que “el Plan Nacional de Alfabetización es un primer paso y es el objetivo de un trabajo multilateral con un desafío específico”.

“La formación que reciben los profesores es teórica y no se forma bien a los docentes para una de las profesiones más complejas de todas”, sostuvo Costín. “En épocas de inteligencia artificial, saber datos y hechos no sirve. Una persona que solo sabe datos y hechos será sustituida por máquinas. No solo tenemos problemas de aprendizaje hoy: si no cambiamos la educación en escala, no van a tener futuro”, enfatizó.

A media tarde, se destinó un espacio para recorrer la Muestra Abierta de Proyectos Educativos de los alumnos y alumnas del secundario, prueba tangible del impacto de la ETRR en la formación educativa de los adolescentes. “Se trata de un evento que realizamos todos los años conmemorando el aniversario de la Escuela. Abrimos nuestras instalaciones para que gente del mundo educativo, empresarial, ONGs y demás vengan a conocer lo que hacemos, con una agenda muy interesante a nivel política educativa, y de trabajo en aulas y escuelas”, señaló Mariana Albarracín, directora de la Escuela que en 2023 fue elegida como una de las 10 más innovadoras del mundo por la organización T4 Education (World’s Best School Prize).

La jornada contó también con la participación de Graciana Rucci, especialista líder de Mercados Laborales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), quien presentó las tendencias globales que enmarcan el debate de educación y empleabilidad. “Tenemos el desafío de repensar las políticas educativas y laborales para no desaprovechar los cambios que el mundo nos propone”, explicó.

Asimismo, Mariana Maggio, doctora en Educación, magister y especialista en tecnología educativa, abordó las tendencias en educación y horizontes de la Inteligencia Artificial, con sus riesgos y ventajas para los y las docentes. Fue en un diálogo con Santiago Bellomo, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Y más tarde, Alfredo Vota, director general del Polo Educativo Dante Alighieri y flamante subsecretario de Educación de Nación, junto con María Laura García, Chief Human Resources Officer de Tecpetrol, puntualizaron sobre los programas de articulación público-privada que están llevando a cabo en dos de las comunidades con operaciones del Grupo Techint: Campana Aprende y GenEra Neuquén, respectivamente.

Mariana Maggio, doctora en Educación, magister y especialista en tecnología educativa, y Santiago Bellomo, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral.

Juan Martín Varela, egresado de la ETRR de Campana, y Valentino Petazzi, de la EST N°6 de San Nicolás, hablaron de su experiencia en la educación técnica y analizaron su impacto en los proyectos que cada uno está desarrollando hoy en día. “Lo más importante es que pude desarrollar mi pasión”, afirmó Varela. “Tanto fue así que en 2022 empezamos junto a mi hermano a conocer de cerca la maquinaria industrial y entender los procesos de fabricación con los que trabajamos día a día en Autentio”, aseguró el estudiante de ingeniería mecánica de la UBA, en referencia a la pyme que fundó dedicada a la automación industrial.

Por su parte, Petazzi -hoy estudiante de inteligencia artificial en la Universidad de San Andrés- comentó que “es muy importante aprovechar el tiempo que pasamos dentro de la escuela, no solo ir a cumplir horario, ya que los proyectos más importantes surgen cuando uno se involucra con lo que está haciendo y aprovecha los recursos humanos y técnicos que no puede encontrar fuera de la escuela”.

Inaugurada en 2013, la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca se rige por cuatro pilares fundamentales: excelencia académica, aprendizaje activo, aprendizaje por experiencia y aprendizaje colaborativo. Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur y presidente del Consejo de Administración de Enseña por Argentina -una ONG apoyada por empresas que buscan la mejora educativa-, recalcó: “Al principio nos poníamos contentos con el edificio, con sus instalaciones maravillosas, con sus robots, con toda su tecnología. Pero hoy la fuerza del proyecto son los chicos y las chicas que egresan cada año con las capacidades que van adquiriendo, mejorando y desarrollando, y tenemos siempre la expectativa de que cuando vuelvan a sus comunidades, a su día a día, impacten en la realidad y sean una semilla de transformación de la Argentina”.

Para el cierre, en un clima distendido y casi intimista a pesar de la numerosa concurrencia, el periodista Carlos Pagni dialogó por casi una hora con Paolo Rocca. Allí, el CEO de Tenaris y presidente del Grupo Techint destacó que uno de los mayores orgullos que le da la Escuela Técnica Roberto Rocca es la alta performance que terminan demostrando los alumnos y alumnas que llegan de hogares con pocos recursos. De hecho, 9 de cada 10 estudiantes egresados continúan su formación en el nivel superior.

Distendida charla entre el periodista Carlos Pagni y el presidente del Grupo Techint Paolo Rocca en el Día de la Educación Roberto Rocca.

Tras hacer un repaso por la historia de su familia, el empresario profundizó sobre la centralidad de la educación como motor de desarrollo y de progreso y sobre la situación actual. “Si no tenemos gente capaz de entender un texto, menos tendremos gente capaz de construir una visión común. Yo creo que sobre la educación nos jugamos posiblemente todo: la posibilidad de transformar una Argentina que se ha degradado en muchos aspectos”, sentenció.

