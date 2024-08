Qué universidades se adhieren al paro docente de hoy, 12 de agosto

Escuchar

La negociación fallida entre docentes del nivel superior y el Gobierno estableció un paro docente de 72 horas y muchos se preguntan qué universidades adhieren a la medida de fuerza, que retrasa el inicio del segundo cuatrimestre en todo el país.

Según comunicaron desde los sindicatos docentes, un último intento de llegar a un acuerdo salarial el viernes pasado resultó infructífero luego de que el Gobierno ofreció un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre. Esto se sumaría al 71% que el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, aumentó a los docentes universitarios desde diciembre 2023, una cifra que queda por debajo de la inflación acumulada en el primer semestre del año, que fue del 79,8 por ciento según los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Las sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como todas las otras universidades nacionales del país no darán clases en reclamo por la recomposición salarial del personal docente y no docente de las mismas

Por esta situación, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, ratificaron las medidas de fuerza que habían sido anticipadas, las cuales, además del no inicio de clases el 12 de agosto con un cese de actividades por 24 horas, suman dos jornadas más de “visibilización del conflicto” el martes 13 y miércoles 14, así como un nuevo paro de 48 horas el martes 20 y miércoles 21 de agosto.

Según comunicaron desde los gremios de docentes universitarios nacionales, este paro alcanza a todas las centrales de docentes y no docentes de todo el país. Como subrayaron, aunque esto representa un paro generalizado en todas las universidades nacionales del país, “no significa que no haya alguna cátedra que vaya y de clase”, por lo que cada alumno o alumna deberá consultar su caso particular.

📢::Comenzó el Paro Nacional de 72 horas en las Universidades Nacionales::

➡️En el marco de las acciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales, comenzó hoy el paro nacional de 72 horas -para los días 12, 13 y 14 de agosto- convocado por CONADU Histórica. pic.twitter.com/QrL8N7YzDt — CONADU Histórica (@CONADUHistorica) August 12, 2024

Cuáles son las universidades nacionales del país que adhieren al paro

Universidad Nacional del Alto Uruguay

Universidad Nacional de las Artes

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Universidad Nacional de Avellaneda

Universidad de Buenos Aires

Universidad Nacional de Catamarca

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional del Chaco Austral

Universidad Nacional de Chilecito

Universidad del Chubut

Universidad de la Ciudad de Buenos Aires

Universidad Nacional del Comahue

Universidad Nacional de los Comechingones

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Provincial de Córdoba

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad de la Defensa Nacional

Universidad Nacional del Delta

Universidad Nacional de Entre Ríos

Universidad Provincial de Ezeiza

Universidad Nacional de Formosa

Universidad Nacional de General Sarmiento

Universidad Nacional Guillermo Brown

Universidad Nacional de Hurlingham

Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Instituto Universitario Provincial de Seguridad

Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad

Instituto Universitario de Seguridad Marítima

Instituto Universitario Patagónico de las Artes

Universidad Nacional de José C. Paz

Universidad Nacional de Jujuy

Universidad Provincial de Laguna Blanca

Universidad Nacional de La Matanza

Universidad Nacional de La Pampa

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de La Rioja

Universidad Nacional de Lanús

Universidad Nacional del Litoral

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Universidad Nacional de Luján

Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional de Misiones

Universidad Nacional de Moreno

Universidad Nacional del Nordeste

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional del Oeste

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional de Rafaela

Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz

Universidad Nacional de Río Cuarto

Universidad Nacional de Río Negro

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de San Antonio de Areco

Universidad Nacional de San Juan

Universidad Nacional de San Luis

Universidad Nacional de San Martín

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Universidad Provincial del Sudoeste

Universidad Nacional del Sur

Universidad Tecnológica Nacional

Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Universidad Nacional de Tucumán

Universidad Nacional de Villa María

Universidad Nacional de Villa Mercedes

LA NACION

Temas AgendaUniversidades