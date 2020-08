El aumento estuvo por debajo del salto de junio y es un indicador de que la economía se está desacelerando Fuente: AFP

WASHINGTON.- La economía estadounidense sumó 1,8 millones de empleos el mes pasado, incluso cuando los casos de coronavirusaumentaron en muchas partes del país y las restricciones hicieron que algunas empresas cerraran por segunda vez.

Aún así, el aumento reportado el viernes por el Departamento de Trabajo estuvo muy por debajo del salto de 4,8 millones en empleos en junio y una señal de que el impulso se está desacelerando después de un estallido de actividad económica a fines de la primavera boreal.

Trump apunta a una recuperación rápida de la creación de empleos para robustecer sus posibilidades en las elecciones de noviembre próximo Fuente: Reuters

El presidente norteamericano, Donald Trump , apunta a una recuperación rápida de la creación de empleos y la mejora económica para robustecer sus posibilidades en las elecciones de noviembre próximo, para las que, según las encuestas, está detrás del demócrata Joe Biden.

El Departamento de Trabajo informó además que la tasa de desempleo para julio cayó al 10,2%, un poco menos del 10,5% pronosticado por los analistas. En junio fue del 11,1%. Las mayores creaciones de empleo fueron en el sector del ocio y la hospitalidad, y en el sector minorista, los más afectados por los cierres de coronavirus, según el reporte.

La lenta recuperación aumenta la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para acelerar las negociaciones sobre un segundo paquete de ayuda para los desempleados.

"La contratación fácil que se realizó en mayo y junio se ha agotado", dijo a The New York Times Michelle Meyer, directora de economía de Estados Unidos en Bank of America. "Con muchas empresas que no funcionan a plena capacidad, se hace más difícil volver a incorporar a ese trabajador incremental".

"El motor se ha agotado y la economía está comenzando a desacelerarse", dijo por su parte a la agencia Reuters Sung Won Sohn, profesora de finanzas y economía de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. "La pérdida de impulso continuará y mi preocupación es que la combinación del resurgimiento del virus y la falta de acción del Congreso realmente podría empujar el empleo a un territorio negativo".

Aunque la creación de 1,8 millones de empleos es alentadora, representa solo una fracción de los 22 millones de empleos perdidos en marzo y abril, cuando cerraron todas las empresas, excepto las esenciales.

La economía norteamericana se contrajo un 9,5% trimestre a trimestre entre abril y junio (un 32,9% en su tasa interanual ajustada). La mayor economía del mundo continúa siendo el epicentro de la pandemia con 4,88 millones de contagios y un total de 160.104 muertos a causa del coronavirus.

Agencia Reuters y The New York Times