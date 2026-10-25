Brasil define este domingo 25 de octubre quién ocupa la presidencia y la vicepresidencia durante los próximos cuatro años. En una jornada electoral de gran relevancia, el sistema democrático brasileño pone en marcha el operativo para recibir a cerca de 158.000.000 de electores en todo el territorio nacional. Ante la magnitud del evento, la autoridad electoral establece un horario estricto para el funcionamiento de los centros de votación.

Los comicios abren sus puertas a las 8 y finalizan a las 17. Dentro de este margen de nueve horas, los ciudadanos habilitados emiten su sufragio para elegir entre los candidatos finalistas.

La instancia electoral responde al mecanismo de balotaje, una etapa necesaria cuando ningún postulante logra superar el 50 por ciento de los votos válidos en la primera vuelta. En este proceso, Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, quienes resultaron los más votados en la etapa previa, compiten para definir el liderazgo del país. El desenlace de esta contienda determina el futuro político de la nación para el siguiente mandato presidencial.

A qué hora abren los comicios en las elecciones de Brasil

El sistema de votación en Brasil utiliza la urna electrónica. Este dispositivo se compone de dos terminales diferenciadas para el proceso técnico. La primera terminal corresponde a la autoridad de mesa, encargada de identificar al votante y autorizar su participación en la jornada. En algunos centros de votación, este paso incluye la verificación de la identidad mediante datos biométricos. Una vez completada la validación, el elector accede a la segunda terminal, diseñada para que cada ciudadano registre su voto de forma numérica. Este método electrónico busca minimizar los errores y agilizar el conteo de los resultados definitivos al cierre de la jornada.

El despliegue logístico abarca todo el país y moviliza a millones de personas. La elección, que capta la atención regional, se desarrolla bajo los parámetros legales establecidos por la justicia electoral brasileña. El cumplimiento del horario de 8 a 17 resulta fundamental para el orden del proceso. Los electores deben presentarse en sus respectivos centros de votación con la documentación necesaria para realizar el trámite de identidad frente a las autoridades de mesa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.