Elecciones Brasil 2026: qué pronostica para el balotaje la encuestadora que más se acercó al resultado en los últimos comicios

A tan solo días de la votación final, la consultora reveló su proyección electoral para los comicios de este domingo, en el que se enfrentan Luiz Inacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro
- 3 minutos de lectura'
El instituto Gerp, una de las encuestadoras con mayor precisión en la primera vuelta brasileña, publicó su último sondeo antes del balotaje del domingo 25 de octubre.
La medición corresponde a las elecciones Brasil 2026, que enfrentan en la segunda vuelta al presidente Luiz Inacio Lula da Silva y al candidato conservador Flávio Bolsonaro.
El pronóstico de Gerp para el balotaje
El sondeo de Gerp, una encuesta telefónica realizada el 14, 15 y 16 de octubre, ubica a Bolsonaro al frente. En votos válidos, Flávio Bolsonaro obtiene el 52% y Lula da Silva el 48%, por lo que la ventaja es de cuatro puntos porcentuales, según informó el sitio Midiamax.
Según el informe, esa diferencia iguala el valor crítico de cuatro puntos en números enteros y lo supera en el cálculo sin redondeo. Por eso, el instituto la considera estadísticamente significativa.
En votos totales, Bolsonaro reúne el 50% y Lula el 45%. Un 3% no sabe a quién votará, mientras que el 2% no elige a ninguno de los dos.
Gerp en la primera vuelta
Gerp fue una de las encuestadoras que mejor captó el sentido de la elección. Su sondeo final daba a Bolsonaro 46% de los votos válidos, contra 44% de Lula. Con el escrutinio por encima del 99%, el porcentaje de Lula prácticamente coincidía con la estimación (solo un punto arriba) y Bolsonaro, igual: un punto por encima. También la brecha prevista (dos puntos para el candidato del PL) quedó mucho más cerca de la observada con el 99% de los votos contabilizados que en los grandes institutos que habían colocado a Lula primero.
Otros relevamientos también habían detectado una ventaja de Bolsonaro, aunque sus cifras no fueron publicadas directamente como votos válidos y por eso no permiten una comparación idéntica. Palver había marcado 47% para Bolsonaro y 43% para Lula, mientras Futura/100% Cidades registró 42,2% contra 39,4%, respectivamente. Ambos mostraron correctamente el orden que luego se observó en el escrutinio.
El presidente quedó por debajo de la mayoría de las proyecciones, pero en varios casos la diferencia fue relativamente pequeña. El error más consistente apareció del otro lado: encuestadoras que situaban a Bolsonaro entre 39% y 45% lo vieron superar el 47% en las urnas.
La distancia se redujo a medida que avanzó el conteo. Bolsonaro había superado el 51% durante los primeros tramos del conteo y cayó progresivamente conforme ingresaron votos de estados donde Lula es más fuerte.
Con más del 99% de las urnas contabilizadas, la primera conclusión ya era visible: las encuestas describieron correctamente una elección polarizada y competitiva, pero buena parte de ellas no alcanzó a medir la magnitud del voto que finalmente recibió Flavio Bolsonaro.
- 1
- 2
La joven de izquierda que defendió los disturbios en Francia y desató un escándalo por sus viajes de lujo
- 3
Un nuevo parte médico reveló el resultado de la biopsia y el Papa no deberá hacer ningún tratamiento
- 4
EE.UU. ordena la evacuación de diplomáticos en Arabia Saudita en medio de la escalada de los hutíes