A qué hora cierran los comicios en las elecciones 2026 de Brasil

Los ciudadanos brasileños acuden este domingo 25 de octubre a las urnas para participar en una jornada electoral clave, donde se enfrentarán en el balotaje Flavio Bolsonaro y el actual mandatario Lula da Silva. Según lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la apertura de las mesas ocurrió a las 8 de la mañana y el cierre definitivo será a las 17:00, hora oficial de Brasilia.

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Este horario rige de forma unificada en todo el territorio nacional y, dado que no existe diferencia horaria con la Argentina, los tiempos de votación coinciden plenamente. El sistema electoral brasileño contempla una normativa específica para aquellos electores que permanezcan en las filas al cumplirse la hora de clausura. La autoridad electoral informó que quienes aguarden su turno en los establecimientos al momento del corte recibirán una contraseña especial que habilita la emisión del sufragio pese a la finalización del horario oficial.

El proceso utiliza urnas electrónicas integradas por dos terminales. La primera identifica al votante y autoriza su participación, proceso que incluye en ciertos casos la verificación mediante datos biométricos. La segunda terminal registra de manera numérica la elección de cada ciudadano. Este mecanismo busca garantizar la celeridad y la transparencia en el escrutinio de los más de 158 millones de electores habilitados en todo el país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.