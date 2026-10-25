Este domingo 25 de octubre, Brasil define su futuro político en una instancia decisiva de balotaje. Los ciudadanos concurren a las urnas para elegir al próximo presidente del país tras una primera vuelta que no arrojó una mayoría absoluta para los candidatos. La contienda enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, contra el postulante opositor Flavio Bolsonaro, en un duelo que mantiene en vilo a todo el electorado. Ambos políticos buscan el respaldo necesario para conducir el Poder Ejecutivo nacional durante los próximos años.

El horario de votación comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 17 en todo el territorio brasileño. Respecto a la difusión de los guarismos, el Tribunal Superior Electoral de Brasil queda habilitado para informar los resultados oficiales una vez que los centros de votación cierran sus puertas en cada región. No obstante, la dinámica habitual marca que las primeras cifras concretas emergen a partir de las 18 horas, momento en el cual el flujo de datos de las diversas zonas del país cobra mayor intensidad y permite esbozar una tendencia clara sobre el ganador de esta jornada electoral.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil 2026 Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Brasil)

El sistema de votación brasileño destaca por su automatización, un aspecto central para la rapidez en el escrutinio. Según los detalles técnicos brindados sobre cómo se vota en Brasil 2026, el proceso emplea la urna electrónica. Este dispositivo se estructura mediante dos terminales distintas. La primera corresponde al terminal de la autoridad de colegio electoral, donde el funcionario identifica al votante y autoriza el ejercicio del sufragio. En algunos modelos específicos, esta etapa incluye una validación de identidad mediante datos biométricos, lo que refuerza la seguridad y la transparencia del proceso en cada mesa. La segunda parte consta del terminal del votante, donde cada ciudadano registra su elección de manera numérica de forma directa.

Esta metodología técnica busca agilizar la carga de resultados desde el momento del cierre de las mesas a las 17. La espera por conocer el nombre del próximo presidente depende de la velocidad de este sistema electrónico. El Tribunal Superior Electoral concentra la información procesada y la hace pública una vez que el horario de cierre permite la divulgación legal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.