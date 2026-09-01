Alemania acusa a Rusia de un ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig

Alemania señaló a Rusia como responsable del ataque con drones ocurrido el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig.

El 4 de agosto se descubrió un dron que transportaba un artefacto explosivo en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en el este de Alemania, cerca de aviones de carga ucranianos.

El artefacto no llegó a explotar debido a un aparente fallo en el detonador, y los investigadores sospechan que un segundo dron colisionó con un avión de carga en las proximidades.

Diez días más tarde, según reportes, se encontró un tercer dron cerca del aeropuerto.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró que el ataque en el aeropuerto de Leipzig siguió el “patrón bien establecido de las operaciones híbridas rusas en Europa” y dio por hecho que Alemania volvería a ser objetivo de este tipo de acciones.

Afirmó que el análisis del equipo utilizado, junto con los datos de inteligencia, demostraba la implicación de Rusia en el ataque.

La respuesta de Alemania

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul —quien acompañaba a Dobrindt en una rueda de prensa en Berlín—, anunció que ordenaría el cierre del consulado ruso en Bonn.

El hallazgo de los drones hizo saltar las alarmas en el aeropuerto de Leipzig

También anunció la rescisión del contrato de la Casa de Rusia en Berlín, cuyas instalaciones, según observadores, se utilizaron para el espionaje y la difusión de propaganda rusa.

Asimismo, anunció controles de entrada más estrictos para los ciudadanos rusos y prometió aumentar la presión sobre la “flota en la sombra” de Moscú: antiguos petroleros utilizados por Rusia para eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.

Wadephul aseguró haber convocado al embajador de Rusia en Alemania, Serguéi Necháyev, quien fue visto llegando al Ministerio de Asuntos Exteriores poco después del anuncio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que respondería a las “decisiones antirrusas”, según informó la agencia de noticias Interfax.

Aunque expertos en seguridad habían especulado sobre la posible responsabilidad de Rusia, desde el país siempre negaron cualquier implicación.

Apoyo de la OTAN y la UE

El gobierno de Merz se halla en un momento político delicado, con el auge de la extrema derecha que mantiene posiciones más favorables a Rusia

El aeropuerto de Leipzig/Halle, situado en el este de Alemania, es utilizado por el ejército alemán y sus aliados de la OTAN para el transporte de material militar.

Además, sirve de base para la aerolínea ucraniana Antonov Airlines, que gestiona la mayor parte de la carga aérea del país.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la organización “se solidariza plenamente con Alemania”.

“Las pruebas son claras. Y celebro las medidas anunciadas por Alemania en respuesta”, escribió en X.

Estaba previsto que esta cuestión se abordara en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que se celebraría en Irlanda más tarde ese mismo martes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en X: “Estamos unidos en nuestra determinación de hacer frente a la agresión rusa. Disuadiremos a cualquiera que pretenda socavar nuestra libertad y seguridad”.

Añadió que la UE estaba preparando sanciones adicionales contra Rusia. Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró: “Los intentos rusos de socavar nuestra determinación unida y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania son inútiles y están condenados al fracaso”.

Alemania es uno de los varios Estados miembros de la OTAN que informaron de avistamientos de drones en aeropuertos e instalaciones militares e industriales durante el último año.

Hasta ahora, Berlín había mantenido reservas sobre quién podría estar detrás del ataque de Leipzig, limitándose a señalar que podrían haber estado involucradas “potencias extranjeras”.

“Pagarán un precio”

El gobierno de Putin niega su implicación en el ataque con drones del mes pasado

Medios de comunicación estadounidenses ya habían informado que funcionarios de EE.UU. habían vinculado el incidente con Rusia.

Berlín mantiene que el país es “objetivo diario” de la guerra híbrida, y el canciller Friedrich Merz advirtió la semana pasada que quienes llevaran a cabo actos hostiles contra Alemania “pagarían un precio”.

El gobierno busca ampliar las competencias de sus servicios de inteligencia —criticados durante mucho tiempo por su relativa falta de eficacia— para contrarrestar este tipo de amenazas.

Alemania es un aliado clave de Ucrania, y Merz expresó un apoyo firme y decidido a Kiev.

No resulta difícil imaginar por qué aviones de carga ucranianos situados en un centro logístico alemán estratégico podrían estar en el punto de mira de Moscú. Sin embargo, este anuncio se produce en un momento delicado para el gobierno de Merz.

Unas elecciones estatales en Sajonia-Anhalt, en el este del país, podrían llevar al poder a nivel regional por primera vez al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

El AfD, el mayor partido de la oposición en Alemania, quiere dejar de enviar ayuda a Ucrania y restablecer los vínculos con Rusia.

Por otra parte, la policía alemana informa que está investigando el hallazgo de artefactos explosivos e incendiarios improvisados en una subestación eléctrica del estado federado de Brandeburgo, en el este del país, ocurrido el martes.

Una línea eléctrica resultó dañada, lo que provocó un corte de suministro temporal. Se desconoce quién colocó los artefactos.

Por James Gregory y Autor,Jessica Parker