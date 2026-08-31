Una mujer murió apuñalada en Times Square y la sospechosa fue abatida por la policía

NUEVA YORK.– Una mujer murió y otra persona resultó gravemente herida este lunes después de ser apuñaladas en Times Square, uno de los puntos más concurridos de Nueva York. La presunta atacante también murió luego de ser baleada por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD), según informaron las autoridades.

El episodio comenzó en la zona de la calle 42 y la séptima avenida, en pleno centro de Manhattan, de acuerdo con ABC News. NBC News ubicó el incidente cerca de la calle 43 y la séptima avenida. Según las autoridades, la sospechosa atacó con un cuchillo a dos personas y después huyó hacia el norte, en dirección a la subestación de la policía ubicada en Times Square.

NEW YORK: Police shot a suspected attacker following a stabbing in Times Square pic.twitter.com/GHT2q3LINK — Open Source Intel (@Osint613) August 31, 2026

Una de las víctimas, identificada únicamente como una mujer, fue trasladada a un hospital, donde murió como consecuencia de las heridas. La segunda persona apuñalada quedó con lesiones que ponían en riesgo su vida, según informó la policía a ABC. NBC había señalado inicialmente que su estado no se conocía.

Tras el ataque, la sospechosa avanzó hacia la zona de la dependencia policial. Allí fue confrontada por varios agentes. Un video del episodio difundido en redes sociales y citado por NBC muestra a una mujer rodeada por policías mientras se mueve hacia ellos y agita un objeto. En la grabación se escuchan una serie de disparos y también el sonido de una pistola Taser antes de que la mujer caiga al suelo.

La policía confirmó después que la sospechosa había muerto. Cuatro funcionarios informados sobre el caso dijeron a NBC News que la mujer estaba armada con al menos un cuchillo. ABC, por su parte, señaló que los agentes le dispararon después de que escapara del lugar del ataque y llegara hasta las inmediaciones de la subestación policial.

La secuencia ocurrió en una de las áreas de mayor circulación peatonal de Manhattan. Tras los apuñalamientos y el posterior enfrentamiento con la sospechosa, la policía desplegó un operativo en el sector y pidió a la población que evitara la zona mientras avanzaban las tareas de investigación.

Efectivos de la policía llegan al lugar de los hechos AP

Las autoridades dijeron que la mujer aparentaba estar emocionalmente perturbada. Los funcionarios citados por NBC indicaron además que los investigadores revisaban sus antecedentes de salud mental. Hasta el momento, no se informó qué pudo haber provocado el ataque ni si existía algún vínculo entre la agresora y las dos personas apuñaladas.

Tanto los funcionarios como la policía remarcaron que, a partir de la información disponible, el episodio no parecía estar relacionado con terrorismo. Esa hipótesis había sido descartada en las primeras horas de la investigación.

El hecho dejó así dos muertos: una de las víctimas del ataque y la propia sospechosa, además de una segunda persona gravemente herida. Las autoridades no habían difundido las identidades de ninguno de los involucrados.

La investigación continuaba este lunes por la noche, mientras la policía intentaba reconstruir los minutos que transcurrieron entre los primeros apuñalamientos, la huida de la mujer hacia la subestación de Times Square y el momento en que los agentes abrieron fuego.

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