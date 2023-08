escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.- El asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio la tarde de este miércoles en Quito sumió a Ecuador en un estado de consternación y máxima alerta. La proximidad de las elecciones que el domingo 20 de agosto deciden la sucesión de Guillermo Lasso y una profunda crisis de seguridad que las autoridades no han logrado contener agravan las circunstancias del ataque, que se produjo después de que el aspirante denunciara amenazas de un grupo de narcotraficantes. El mandatario apuntó directamente al “crimen organizado” y convocó a su gabinete de seguridad. Estas son las claves de una tarde aciaga para la historia de Ecuador.

El exasambleísta y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, gesticula en las afueras de la Fiscalía General del Estado, en Quito, el 8 de agosto de 2023. RODRIGO BUENDIA - AFP

El atentado

Fernando Villavicencio, de 59 años y periodista de profesión, acababa de participar en un acto de campaña de su candidatura, Movimiento Construye, en el colegio Anderson de la capital ecuatoriana. A las 18.20, salió del edificio y se dirigió a su vehículo rodeado de escoltas. El sicario descerrajó alrededor de 40 tiros contra el candidato. Algunas balas le alcanzaron y este falleció poco después. También resultaron heridos varios acompañantes. El supuesto autor murió tras un enfrentamiento con los agentes de seguridad, indicó la Fiscalía.

La campaña electoral

Lo sucedido impacta de lleno en una campaña electoral ya de por sí atípica. El presidente saliente, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea hace tres meses y adelantó la convocatoria de elecciones para evitar una posible destitución. La candidatura de Villavicencio, que prometía mano dura contra el crimen y tolerancia cero contra la corrupción, ocupaba el cuarto o el quinto lugar en las encuestas, mientras que la favorita es Luisa González, la aspirante impulsada por el expresidente Rafael Correa. La votación, de hecho, abre la puerta al regreso al poder de la izquierda.

La policía custodia el hospital al que fueron trasladados varios heridos tras el ataque a tiros contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023. Juan Diego Montenegro - AP

La crisis de seguridad

Ecuador sufre la peor crisis de seguridad de su historia reciente. El fenómeno se agravó durante la pandemia de covid-19 y se debe principalmente a la disputa de las rutas del narcotráfico entre carteles mexicanos. Durante la campaña electoral han sido asesinados el alcalde de Manta, un puerto clave, y un candidato a la Asamblea. En las últimas semanas se han producido motines y ataques con explosivos. Los muertos se cuentan por decenas y aunque la violencia acorrala especialmente la costa y el área metropolitana de Guayaquil, también ha llegado a Quito.

Las amenazas

Villavicencio había denunciado amenazas de un grupo vinculado al Cartel de Sinaloa. Concretamente, había recibido mensajes intimidatorios de alias Fito, un criminal de una banda conocida como Los Choneros. “Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a Los Choneros me van a quebrar”, había advertido. Al mismo tiempo, les dejó claro que no estaba dispuesto a ceder: “Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo”. Los Choneros es un banda de narcos nacida en los noventa ahora al servicio de Sinaloa. A su vez, la organización criminal está enfrentada a los grupos de Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers, que trabajan para el Cartel Jalisco Nueva Generación.

En las últimas horas apareció en la red social X un video de la banda criminal 'Los lobos' atribuyéndose el crimen de Fernando Villavicencio. El material está siendo investigado por las autoridades judiciales para establecer su veracidad.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/M0Gq05mv0G — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2023

La incertidumbre

El asesinato de Villavicencio abre ahora un escenario de incertidumbre con vistas a la celebración de las elecciones. Algunos candidatos rivales anunciaron la suspensión de la campaña electoral. El presidente Lasso convocó a las principales autoridades del país para afrontar la crisis y prometió que actuará “con todo el peso de la ley” contra el crimen organizado. De momento, la violencia ha parado el país.

El País