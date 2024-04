Conmoción en Uruguay por el anuncio de Pepe Mujica: “La parca viene con la guadaña en ristre”

Escuchar

MONTEVIDEO. Fiel a su estilo, sin aspavientos ni pena, “Pepe” Mujica usó una imagen mitológica de las deidades en cuerpo de ancianas encargadas de llevar las almas muertas a su lugar final, para anunciar de esa forma, que le han diagnosticado tumor de esófago.

“En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando; esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa”, dijo en una improvisada conferencia de prensa en la sede de su sector político, el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Y la conmoción que generó ese mensaje corto y sin dramatizar, fue tan potente que no hubo otro tema de conversación en Uruguay, y con intenso eco en el exterior.

“Querido Pepe: otra vez enfrentando nuevas batallas. Tu anuncio conmueve y enseña al mismo tiempo. Intentaremos seguir tu ejemplo. ¡Arriba con todo!” dijo en redes sociales el escritor y camarada de Mujica en luchas guerrilleras, Marcelo Estefanell. Los comentarios al posteo siguieron en el tono de tristeza, solidaridad y de admiración por el ex presidente uruguayo.

El presidente Luis Lacalle Pou llamó por teléfono a su antecesor en el cargo y se puso a disposición.

Mujica junto al actual presidente, Luis Lacalle Pou PABLO PORCIUNCULA - AFP

Fiel a la costumbre popular de los uruguayos no usó la palabra maldita -cáncer- porque el informe médico fue del viernes, y falta realizar más estudios para una definición técnica precisa, hasta tener la anatomía patológica.

Dijo que tiene un tumor que no será fácil de tratar porque debido a su estado de salud no puede recibir quimioterapia. “Es doblemente comprometido en mi caso porque tengo una enfermedad inmunológica hace veinte años que me afectó los riñones”, dijo Mujica frente a los periodistas, y aclaró que por eso hay dificultades para recibir tratamiento médico y cirugía.

Se apuró a anunciarlo antes que se filtrara al verlo en visitas médicas en la popular institución médica en la que se atiende.

El anuncio cayó como un balde de agua helada en la mañana del lunes, y terminó desplazando de la agenda de noticias todos los otros temas que estaban en titulares.

Mujica está cerca de cumplir 89 años y se mantiene activo en la actividad partidaria, impulsando a su sector político para las elecciones primarias del 30 de junio, las nacionales del 27 de octubre y el posible balotaje del 24 de noviembre.

Justo hace cinco años, en medio de otra campaña electoral, el entonces presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció públicamente que tenía un “tumor maligno” en un pulmón, justo él que era médico oncólogo y que había dedicado su vida a luchar contra el tabaquismo para preservar la salud de ese mal.

Vázquez, Mujica y el economista Danilo Astori fueron los dirigentes políticos más populares del Uruguay y de mayor peso político en la izquierda uruguaya. Vázquez murió en diciembre de 2020 y Astori falleció en noviembre de 2023.

Tabaré Vázquez

Los mensajes de afecto y de apoyo a “Pepe” Mujica inundaron las redes sociales.

La precandidata a la presidencia Carolina Cosse envió un un mensaje a Mujica a través de su cuenta en X “Fuerza, quierido Pepe. Estamos contigo”.

No es la primera vez que “la parca” le camina cerca a Mujica, porque en los años sesenta y principios de los setenta, estuvo varias veces en riesgo por su participación en el movimiento guerrillero. En algunas operaciones armadas recibió balazos en su cuerpo y en alguna ocasión creyeron que era su final.

Fue en aquellos tiempos de clandestinidad, escondidos de policías y militares que lo buscaban, Mujica conoció a Lucía Topolansky que era una militante importante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y comenzaron una relación que duró unos tres meses, y que ambos pudieron retomar doce años y medio después, cuando fueron liberados al retorno de la democracia.

En los últimos años, Mujica ha desarrollado un discurso menos confrontativo y de disposición al diálogo entre dirigentes de todos los partidos, así como revalorización de la vida y cuidar de no caer en la violencia.

“Luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Esto hay que entenderlo”, dijo Mujica en su breve conferencia de prensa. “La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”, agregó el veterano dirigente político.

Luego de un domingo con episodios de violencia de adolescentes que se convocaron a pelear enfrente a un centro comercial, por pelear simplemente, Mujica transmitió un mensaje: “la vida es hermosa, se gasta y se va; el quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que, si hay bronca, que la transformen por la esperanza”.

Quitó drama al anuncio de su enfermedad y destacó la satisfacción por lo que hecho y logrado en su vida: “Al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”.