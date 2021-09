Angela Merkel deja el poder: a dos días de las elecciones, hizo campaña con su candidato y brindaron con cerveza en Munich

MUNICH.- Dos días antes de las cruciales elecciones en la principal potencia europea, que determinarán su sucesor al frente del gobierno, la canciller Angela Merkel llamó este viernes a votar por el candidato de su partido, la CDU, Armin Laschet, para mantener la “estabilidad” alemana.

“Para que Alemania siga estable, Armin Laschet debe convertirse en el canciller federal”, afirmó Merkel durante un mitin de su formación en Munich previo a las elecciones del domingo, que auguran un duelo muy estrecho entre el favorito socialdemócrata y su rival de derecha. Los dos brindaron con un chopp de la histórica cerveza local Paulaner.

“La cuestión de quién gobierna en Alemania no es baladí”, añadió la canciller, quien dejará la escena política tras 16 años al frente de la primera economía europea.

Angela Merkel bebe una cerveza local durante un mitin de campaña en Munich, Alemania Matthias Schrader - AP

Después de permanecer al margen de la campaña, en el último mes Merkel no escatimó esfuerzos en apoyar a Laschet, un político poco popular que dio numerosos pasos en falso. Mañana lo acompañará para el cierre de campaña en el feudo del candidato, en la ciudad de Aquisgrán, cerca de la frontera con Bélgica.

Este viernes, Merkel también cargó contra el candidato del SPD, advirtiendo contra el escenario de una victoria del socialdemócrata Olaf Scholz, que lidera las encuestas. “¿Se imaginan un gobierno rojo-rojo-verde?”, dijo a los representantes de la CDU y la CSU, reunidos en la mayor ciudad de Baviera para este último encuentro de campaña.

Por su parte, Scholz abogó por una “renovación” y “un cambio de gobierno” durante su último gran mitin de campaña en Colonia (oeste). “Necesitamos una renovación para Alemania. Necesitamos un cambio de gobierno y queremos un gobierno dirigido por el SPD”, clamó el socialdemócrata, ministro de Finanzas y vicecanciller del gobierno saliente.

Un chico bávaro le entrega un regalo de agradecimiento a la canciller Angela Merkel por su gestión de gobierno Matthias Schrader - AP

De su lado, la candidata ecologista, Annalena Baerbock, se sumó a la manifestación por el clima organizada en Colonia, antes de su último mitin en Düsseldorf.

Cabeza a cabeza

Los sondeos anticipan unos resultados muy ajustados el domingo entre los socialdemócratas, con un 25% en intención de voto, y los conservadores (CDU/CSU), que subieron al 23% en la última encuesta de la firma Civey. Los Verdes, tras una campaña considerada decepcionante, aparecen en la encuesta con un 15% en intención de voto, por delante del Partido Liberal (12%).

En sus programas electorales, los tres candidatos convirtieron la protección del planeta en una de las grandes prioridades para los cuatro próximos años y se comprometieron a limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Pero los medios para lograrlos varían entre unos y otros. Mientras la izquierda apuesta por una intervención del Estado, la derecha prefiere una acción más importante del sector privado.

Greta presente

Este viernes, miles de defensores del clima, movilizados por la activista sueca Greta Thunberg, se manifestaron en Alemania para presionar a los candidatos y exigir acciones decisivas contra el calentamiento global.

“Los partidos políticos no hacen lo suficiente” para luchar contra el cambio climático, lanzó Thunberg en un discurso ante miles de personas reunidas ante el Reichstag de Berlín, sede del Parlamento alemán. “Sí, debemos votar y ustedes deben votar. Pero no olviden que el voto solo no bastará. Debemos continuar saliendo a la calle y exigiendo a nuestros dirigentes que tomen medidas concretas a favor del clima”, agregó la activista, aclamada por la multitud.

“Se trata de la votación del siglo”, en lo referente al futuro del planeta, dijo en una entrevista Luisa Neubauer, de 25 años, responsable en Alemania del movimiento Fridays for Future (Viernes por el Futuro).

Viernes por el Futuro, lanzado en 2018 y convertido en la tribuna de la joven “generación climática”, celebró su octava “huelga” en más de 70 países. En Alemania se convocaron unas 470 movilizaciones.

El Acuerdo de París de 2015 instó a limitar el calentamiento global a menos de 2ºC, idealmente a 1,5ºC. Sin embargo, en un reciente informe la ONU concluyó que reducir el calentamiento a 1,5ºC será imposible sin una masiva e inmediata reducción de­­ las emisiones de gases de efecto invernadero. Entretanto, “el mundo está en el camino catastrófico hacia los 2,7ºC”, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

Agencias AFP y DPA