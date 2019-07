Apagón en Nueva York: así celebraron en las calles cuando volvió la luz

Manhattan estuvo a oscuras por tres horas Fuente: Reuters

NUEVA YORK.- Y se hizo la luz. Tras más de tres horas de apagón en la ciudad de Manhattan, pasadas las 22.30 y de repente, como se fue, la electricidad volvió a las calles, en las que los peatones resignados caminaban y los automovilistas se movían con cautela. El momento del retorno de la luz fue captado por celulares y rápidamente se hizo viral en las redes. En los videos se ve la algarabía de la gente, que grita, alza los brazos y celebra el fin de la oscuridad.

El corte de electricidad, que paralizó el corazón lleno de turistas de Nueva York justo cuando iban a comenzar las funciones de los espectáculos en Broadway, dejó a los espectadores con boleto en las calles, fuera de servicio las grandes pantallas electrónicas de Times Square y paralizados los trenes del metro.

El presidente de la compañía eléctrica Con Edison, John McAvoy, aseguró que fue un problema en una subestación lo que provocó el fallo en torno a las 18:47, que afectó a 73.000 clientes durante más de tres horas en un tramo de 30 cuadras, desde Times Square hasta la calle 72 y Broadway, llegando hasta el Rockefeller Center. Sin embargo, la causa exacta del apagón no se conocerá hasta completar la investigación, añadió McAvoy.

Los residentes del Upper West Side recibieron con alegría la reactivación del servicio. Durante el tiempo que duró el apagón, los porteros esperaban con linternas en los oscuros portales de lujosos edificios de apartamentos a lo largo del oeste de Central Park, guiando a los vecinos para que subieran por las escaleras hasta sus departamentos. Por su parte, con los semáforos apagados, la Policía dirigía el tráfico en los cruces, haciendo señas a peatones y ciclistas para que avanzaran en medio de la oscuridad.

Aunque no se registraron heridos, "el mero hecho de que ocurriera es inaceptable", dijo en un comunicado el gobernador del estado, Andrew Cuomo. "No se puede tener un apagón de esta magnitud en esta ciudad. Es demasiado peligroso, el potencial de caos y riesgo de seguridad pública es demasiado alto, no podemos tener un sistema que hace eso, al final es así de sencillo", agregó.

La mayoría de musicales y obras de Broadway programados fueron cancelados, entre ellos "Hadestown", que el mes pasado obtuvo el Premio Tony al mejor musical. A pesar de la falta de luz, varios artistas del elenco improvisaron una actuación callejera afuera del teatro.

En el Madison Square Garden, Jennifer López tuvo que cancelar un concierto solo unos minutos después de su inicio. La cantante publicó un video en Twitter para disculparse y anunciar el aplazamiento del espectáculo.

El corte ocurrió en el aniversario de un gigantesco apagón que afectó toda la ciudad en 1977. En plena crisis económica en Estados Unidos, Nueva York fue en aquel entonces escenario de saqueos y vandalismo, con más de mil comercios afectados. La corriente volvió recién después de 25 horas y cientos de arrestos.

