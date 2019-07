Lopetegui dijo que las fallas se sucedieron por culpa de las empresas transportistas, generadoras y distribuidoras Crédito: Santiago Hafford

Tres culpables identificó Gustavo Lopetegui como responsables del apagón ocurrido el domingo 16, en el Día del Padre, que dejó sin luz a casi toda la Argentina y a Uruguay. Según el secretario de Energía, que habló hoy a la mañana en el Senado, el accidente fue producto de una serie de fallas, que comenzaron con un cortocircuito en una línea de transmisión, y que después se trasladó al resto del sistema argentino de interconexión (SADI), porque los sistemas de protección de la demanda, que es responsabilidad de las distribuidoras y de grandes usuarios, y de la oferta, a cargo de las generadoras, no actuaron como debían.

En primer lugar, dijo Lopetegui, hubo un error operativo de la empresa Transener, que está a cargo del transporte de energía de alta tensión. La compañía, que es controlada por el Gobierno, a través de Ieasa (ex-Enarsa) y por Pampa Energía, había pedido autorización para sacar de funcionamiento la línea que conecta Colonia Elía (Entre Ríos) y Campana, para hacer reparaciones sobre la torre 412, que estaba en riesgo de colapso por su proximidad a la orilla del río Paraná Guazú.

Con esta línea "desenganchada", el transporte de energía, que conecta la electricidad generada en el noroeste del país con la demanda de Buenos Aires, seguía funcionando con la línea paralela que conecta Colonia Elía y Belgrano. Al mismo tiempo, Transener sumó un "bypass", que une las dos líneas para seguir trayendo la misma cantidad de electricidad de las centrales Yacyretá, Salto Grande y Garabí, de Brasil.

Según dijo Lopetegui, la línea no estaba sobrecargada. "Nunca operó con niveles de energía por encima de sus parámetros de seguridad, que eran 2100 amperes", aclaró, y de esta forma le quitó responsabilidad a Cammesa, la empresa con control estatal que decide los despachos de energía.

Sin embargo, indicó que "hay un claro responsable primario", en referencia a Transener. "Cuando el domingo a las 7.06 con 24 segundos se produjo un cortocircuito en la línea que seguía en servicio entre Colonia Elía y Belgrano, tendría que haber funcionado la desconexión automática de generación (DAG), mandando una señal hacia el norte para que baje parcialmente la oferta de energía. Pero esa señal no existió, porque cuando Transener construyó el bypass y cambió la arquitectura del sistema, tendría que haber reprogramado los parámetros de la DAG. No lo hizo, y el sistema seguía pensando que tenía dos líneas de transmisión alimentándolo", explicó Lopetegui.

El secretario de Energía indicó que el problema comenzó "por un error operativo de la empresa de transporte, que no se ciñó al protocolo establecido de reprogramar la DAG". La empresa transportista aceptó que se trató de una falla propia: "Dado el cambio de la configuración, a raíz del bypass, el sistema automático de protección y control, denominado DAG, no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por los sistemas de protección", dijeron en Transener, tras un comunicado.

La falla se debió haber encapsulado en esa zona del litoral, pero otra serie de responsabilidades generaron que todo el sistema argentino se cayera. En este caso, Lopetegui culpó a las empresas distribuidoras y a las generadoras: "Las distribuidoras y los grandes usuarios no cortaron lo que tendrían que haber cortado de demanda de electricidad, mientras que los generadores se desengancharon prematuramente del sistema. Estas dos cosas sumadas agravaron el desbalance, que ya era importante, generando una inestabilidad muchísimo mayor, intolerable para todo el sistema", explicó.

El apagón total se generó en apenas 30 segundos. Luego tardó 14 horas en volver a establecerse el sistema en todo el país, aunque continuaron algunas fallas de distribución en algunas localidades.