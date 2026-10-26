Así fluctuó el mercado de las apuestas durante la definición del balotaje entre Lula y Bolsonaro

A lo largo de la jornada electoral de este domingo en Brasil, en la que se definió al ganador del balotaje entre Lula y Flavio Bolsonaro, el mercado de las apuestas reflejó constantes fluctuaciones. El candidato opositor fue el que más apoyo recibió durante todo el día, pero hubo un momento que produjo un quiebre: cuando se anunció la extensión del horario de la votación.

Según las estadísticas de Polymarket, Bolsonaro lideró el mercado desde el comienzo de la jornada hasta las 19. Inició con el 82,3%, contra el 17,5% de Lula, y, desde entonces, se mantuvo al frente. Llegó a tener una marca mínima de 77,8% y una máxima de 81,9%.

Sin embargo, a las 17, el Supremo Tribunal Federal anunció que la votación se extendería por dos horas más debido a que hubo denuncias de problemas con el transporte público y, por ende, demoras. En ese momento, las apuestas al candidato de derecha empezaron a caer y, a excepción de una leve suba cerca de las 18, se mantuvieron en picada.

Así fluctuaron las apuestas

Por el contrario, los movimientos a favor de Lula crecieron desde el 21,5% al 73,2%. Luego, se produjo una leve caída hacia el 67,5%, pero volvió a subir y no dejó de crecer hasta que se conocieron los datos del conteo.

El punto en el que las apuestas a ambos candidatos se cruzaron y tuvieron el mismo porcentaje fue a las 19, cuando finalmente cerró la votación. De todos modos, no fue estable y, a partir de allí, Lula pasó a Liderar la tabla y crecer.

Las apuestas durante octubre

Desde el 4 de octubre, cuando se dio la primera vuelta, en la que Bolsonaro le ganó a Lula, el candidato opositor lideró las apuestas. Hasta entonces estaban muy parejas, con una diferencia de poco menos de 30 puntos porcentuales, sin embargo, desde el resultado electoral, el hijo del expresidente quedó con el 83,5% y el actual mandatario bajó hasta el 15,5%.

La racha de Bolsonaro se mantuvo en alza hasta la jornada de este domingo: llegó a una marca máxima de 88,9% y una mínima de 76,1%, mientras que Lula solo pudo trepar al 23,5% de las apuestas.

Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula PABLO PORCIUNCULA - AFP

La votación

Después de una derrota en la primera vuelta, Lula le ganó a Bolsonaro con el 51,78% de los votos y consiguió su cuarto mandato como presidente de Brasil, en un resultado histórico que supuso la primera vez que un candidato que quedó por detrás en la primera ​vuelta ⁠se proclamó ⁠vencedor en el balotaje.

“Quiero decir que les quiero agradecer porque tuvimos el menor porcentaje de abstención. Quiero agradecer a las personas que coordinaron nuestra campaña, a los partidos que trabajaron con nosotros y al pueblo brasileño que fueron muy generosos, también agradecer a la juventud brasilera, que salieron a las calles para defender la democracia. Convencimos a la gente de que votar era extremadamente importante para salvaguardar la democracia en Brasil”, expresó tras la victoria.

Por otro lado, Bolsonaro no reconoció el resultado y dijo que las elecciones deberían “ser anuladas”. “Es inaceptable que un ministro de la Corte, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”, marcó.