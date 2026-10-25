Elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: Lula vs. Flávio Bolsonaro y las últimas noticias del balotaje, voto a voto

Los comicios que se celebran en Brasil este domingo 25 de octubre, y corresponden a la instancia de balotaje, indican que se tratará de una contienda voto a voto, por lo que resulta importante conocer la última encuesta de las elecciones en Brasil.

Las consultoras que miden la intención de voto de los brasileros muestran una diferencia de un punto, según la firma de que se trate; y en todos los casos el referente conservador Flavio Bolsonaro se ubica en primer lugar y el actual mandatario Lula da Silva, en el segundo.