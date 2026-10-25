Elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: Lula vs. Flávio Bolsonaro y las últimas noticias del balotaje, voto a voto
El minuto a minuto de la segunda vuelta presidencial, con los resultados, las reacciones y las novedades de la jornada electoral en Brasil
Última encuesta de las elecciones en Brasil: anticipan que Lula y Flavio Bolsonaro salen 47 a 48
Los comicios que se celebran en Brasil este domingo 25 de octubre, y corresponden a la instancia de balotaje, indican que se tratará de una contienda voto a voto, por lo que resulta importante conocer la última encuesta de las elecciones en Brasil.
Las consultoras que miden la intención de voto de los brasileros muestran una diferencia de un punto, según la firma de que se trate; y en todos los casos el referente conservador Flavio Bolsonaro se ubica en primer lugar y el actual mandatario Lula da Silva, en el segundo.
Quiénes son los candidatos a vicepresidente de Lula y Flavio Bolsonaro para las elecciones de Brasil
Brasil va camino a celebrar el balotaje presidencial, que se celebra el domingo 25 de octubre. Los candidatos que se enfrentan en las urnas son Flavio Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Conocé en detalle quiénes son sus compañeros de fórmula para ocupar la vicepresidencia.
Elecciones: cuándo se vota para presidente en Brasil 2026
Este domingo 25 de octubre, el electorado brasilero vuelve a las urnas para definir la presidencia en un balotaje, o segunda vuelta. Luego de que la primera jornada electoral no otorgara una mayoría absoluta, la contienda final enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el candidato opositor Flávio Bolsonaro, quienes disputarán voto a voto la conducción del Poder Ejecutivo nacional.
En los comicios pasados, Flávio Bolsonaro obtuvo un 47,15% de los votos, mientras que Da Silva quedó en segundo lugar con 45,02%. La diferencia de menos de tres puntos no hizo posible confirmar al próximo presidente. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.
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