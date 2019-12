Australia: los incendios avanzan y el humo tóxico asfixia a Sidney

El emblemático Harbour Bridge, con la Ópera de Sidney de fondo, afectadas por el humo Fuente: AFP

SIDNEY.- Los incendios que azotan el este de Australia avanzan y están cada vez más cerca de Sidney. Hoy la ciudad australiana se cubrió de niebla y humos tóxicos procedentes de los incendios forestales que podrían intensificarse a causa de unas condiciones meteorológicas "extremas", advierten las autoridades.

En Sidney, la ciudad más poblada del país, se encendieron los detectores de humo a causa del humo tóxico, que obligó a los bomberos a prender las alarmas a lo largo de las calles de la ciudad.

A raíz del avance del humo en la zona, una carrera de yates debió ser interrumpida por las condiciones climáticas "demasiado peligrosas", según declaraciones oficiales. "El humo causado por todos los incendios es tan importante en el puerto que no se ve nada, es demasiado peligroso", expresó Di Pearson, vocero de la Sidney Solas.

También se anularon algunas conexiones de ferry y los colectivos escolares se quedaron dentro de los centros porque la contaminación superaba con creces los niveles "peligrosos".

El este de la isla está, desde hace semanas, envuelto en una nube de humo producto de los incendios forestales que arrasan la vegetación desde hace más de tres meses, ante una intensa sequía. Sin embargo, el alcance de este humo tóxico se agravó el martes.

El viento y las altas temperaturas que se prevén para hoy impulsan que las condiciones meteorológicas sean "extremas", con capacidad para "atizar las brasas" y desatar incendios en los suburbios, lo que pondría en peligro las viviendas.

Sin embargo, los bomberos de zonas rurales de Nueva Gales del Sur sostuvieron que la espesa capa de humo que recubre el este del país permitió "retrasar el empeoramiento de las condiciones" favorables a los incendios, aunque distinguieron que "los vientos cada vez más fuertes podrían agravar estas condiciones por la tarde".

Por la mañana, el estado de Nueva Gales del Sur contaba con casi un centenar de incendios de arbustos, mientras que en el estado de Queensland había decenas. Al noroeste de Sidney, los incendios forestales se fusionaron en uno solo que destruyó 319.000 hectáreas, principalmente en parques nacionales. Se espera que las temperaturas de hoy superen los 40ºC en algunas partes de Australia.

El primer ministro, Scott Morrison, que no habló sobre el humo tóxico, defendió la acción de su gobierno para gestionar el fuego. En tanto, indicó que no se planteaba profesionalizar más el cuerpo de bomberos que se compone principalmente de voluntarios, después de que los exjefes de bomberos acusaron al gabinete de Morrison por no haber tenido en cuenta sus advertencias sobre el cambio climático. "Nuestra política es pertinente cuando se trata de actuar contra el cambio climático y actuar en consecuencia. Nuestras acciones en materia de cambio climático dan los resultados esperados", dijo.

Más de seis personas murieron desde que se declararon los primeros incendios en septiembre y alrededor de dos millones de hectáreas fueron devastadas por el fuego, es decir, el equivalente de la mitad de la superficie de Suiza.

