Acuerdo de paz Rusia-Ucrania: qué se sabe de las negociaciones de Trump con Putin y Zelensky

MOSCÚ/KIEV.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el domingo con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenskiy, y afirmó que ambos estaban “quizás muy cerca” de un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia, después de hablar telefónicamente también con el líder ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, dieron pocos detalles sobre cómo se resolverían los asuntos más controvertidos entre las partes en conflicto, principalmente, las concesiones territoriales y las garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hablan el 15 de agosto de 2025 en la base Elmendorf-Richardson, Alaska Julia Demaree Nikhinson - AP

Estos son algunos de los principales puntos de fricción tras semanas de intensa diplomacia:

La disputa territorial

Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, controla unos 116.000 kilómetros cuadrados, o aproximadamente el 19,2% del territorio ucraniano.

Esto supone aproximadamente un 1,2% más que hace tres años, según mapas pro-ucranianos. Las fuerzas rusas han avanzado en 2025 al ritmo más rápido desde 2022.

Moscú afirma que Crimea, que Moscú anexó en 2014, las regiones de Donetsk y Lugansk —conocidas conjuntamente como Donbass—, además de Zaporiyia y Kherson, forman ahora parte legalmente de Rusia. La mayor parte de la comunidad internacional afirma que fueron anexadas ilegalmente.

Un soldado del ejército ucraniano observa al enemigo desde su posición en el frente de Niu York, a 22 de febrero de 2022, en Niu York, Oblast de Donetsk (Ucrania) Diego Herrera - Europa Press - Diego Herrera - Europa Press

Sin embargo, Rusia no ha logrado su objetivo principal de apoderarse de todo el Donbass y el lunes reiteró sus exigencias de que Ucrania se retire de la zona de Donetsk que aún controla —unos 5000 kilómetros cuadrados— si desea la paz.

El Kremlin advirtió que si Kiev no llegaba a un acuerdo, perdería más territorio.

Kiev rechaza la idea de ceder el territorio que ha defendido durante casi cuatro años, afirmando que desea que se detengan los combates en las líneas del frente actuales.

Tanto Trump como Zelensky declararon el domingo que el futuro del Donbass no se había decidido, aunque el presidente estadounidense afirmó que las conversaciones “avanzaban en la dirección correcta”.

En su plan de paz de paz inicial de 28 puntos, Estados Unidos, buscando un acuerdo, propuso una zona económica libre si Ucrania abandonaba la zona, aunque aún no está claro cómo funcionaría dicha zona en la práctica.

Zelensky frente a un letrero que dice Kherson, a la entrada de esa ciudad en el sur de Ucrania, el 11 de noviembre del 2025 Ukrainian Presidential Press Office

Rusia tampoco controla todas las regiones de Zaporiyia y Kherson, aunque ha tomado pequeñas partes de las regiones de Kharkiv, Sumy, Nikolaev y Dnipropetrovsk.

El periódico ruso Kommersant informó que Putin dijo que podría estar dispuesto a intercambiar parte del territorio controlado por las fuerzas rusas en otras partes de Ucrania a cambio de la totalidad del Donbass.

Garantías de seguridad

Ucrania, recelosa de las garantías fallidas de sus aliados en el pasado, afirma que necesita garantías de seguridad sólidas para evitar otro ataque ruso.

Zelensky declaró el lunes que un borrador del plan de paz para poner fin a la guerra de Rusia contempla garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania durante 15 años. Añadió que le había pedido a Trump que proporcionara garantías de hasta 50 años.

Trump quiere que Europa asuma la mayor parte de las garantías, aunque con el respaldo de Estados Unidos, pero aún no está claro en qué forma se concretarán. Rusia, por ejemplo, ya señaló que cualquier despliegue de tropas extranjeras en Ucrania sería inaceptable.

El presidente ruso Vladímir Putin habla en su conferencia de prensa y programa de llamadas telefónicas anual en Gostinny Dvor, Moscú, el viernes 19 de diciembre de 2025 Pavel Bednyakov - AP

Rusia también exigió límites al tamaño del ejército ucraniano y protección para los rusohablantes y los creyentes ortodoxos en Ucrania, y afirma que Ucrania debe ser neutral.

Kiev afirma que los rusohablantes están protegidos y que Ucrania se adhiere a la legislación de la UE. Según una propuesta de paz ucraniana de 20 puntos, Ucrania mantendría sus fuerzas armadas con su actual dotación de 800.000 efectivos.

La OTAN

Una de las principales exigencias de Putin para el fin de la guerra es que los líderes occidentales se comprometan por escrito a detener la expansión de la alianza militar OTAN, liderada por Estados Unidos, hacia el este.

Las propuestas iniciales de paz de Donald Trump incluían una cláusula que establecía que la OTAN no se expandiría más, que Ucrania consagraría en su constitución su no adhesión a la OTAN y que la OTAN incluiría en sus estatutos una disposición que estipulara que Ucrania no sería admitida en el futuro.

Una reunión de la OTAN, este mes MARKUS SCHREIBER� - POOL�

Ucrania obtendría acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se evaluaba su solicitud de adhesión a la Unión Europea.

Según la propuesta marco de paz de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y los países europeos proporcionarían a Ucrania garantías de seguridad que reflejan el Artículo 5, la cláusula de defensa mutua del tratado fundacional de la Alianza Atlántica.

Los activos congelados de Rusia

La propuesta iniciale de Estados Unidos establecía que Rusia, bajo las sanciones occidentales impuestas por la guerra, se reintegraría a la economía global y sería invitada a formar parte del G8. Se mencionaba también un acuerdo a largo plazo con Rusia para desarrollar “energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de extracción de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas”.

Los líderes de la Unión Europea aprobaron en diciembre un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) para Ucrania para financiar su defensa contra Rusia durante los próximos dos años.

Decidieron no utilizar los activos rusos congelados, sorteando las divisiones sobre un plan sin precedentes para financiar a Kiev con fondos soberanos rusos.

Otros temas espinosos

El plan de paz podría implicar que Rusia y Estados Unidos acuerden reanudar las conversaciones sobre el control estratégico de armas nucleares.

El futuro de la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en territorio ucraniano controlado por Rusia, es incierto.

En esta imagen proporcionada por la administración militar regional de Zaporiyia el martes 16 de septiembre de 2025, rescatistas trabajan en el lugar donde una casa fue destruida por un ataque ruso en un barrio residencial en Zaporiyia Zaporizhzhia regional military administration - Zaporizhzhia regional military administration

Se ha especulado en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que Rusia ofrezca a empresas estadounidenses participaciones en su vasto sector de recursos naturales.

Además, Washington ha planteado la idea de celebrar elecciones en Ucrania. Putin afirma que el liderazgo de Kiev perdió legitimidad tras negarse a celebrar elecciones cuando expiró el mandato de Zelensky. Kiev afirma que no puede celebrar elecciones mientras se encuentre bajo la ley marcial y defendiendo su territorio contra Rusia.

Agencia Reuters