"¡Ayuda!": difunden el video del arresto de una niña de seis años en Orlando

La detención, que le costó el puesto a un policía, ocurrió en septiembre de 2019 pero la grabación fue divulgada este martes por abogados de la familia de la menor Fuente: Captura de pantalla

26 de febrero de 2020 • 12:16

"Dejame ir, no quiero que me suban a la patrulla". Esa frase, que podría haber sido espetada por un delincuente detenido en la vía pública, fue dicha por Kaia Rolle, una niña de seis años, que fue arrestada por mal comportamiento en una escuela en Orlando, Florida. Debido a ese procedimiento, un agente de la Policía local fue despedido.

La aprensión ocurrió en septiembre de 2019 y causó indignación en Estados Unidos, pero las imágenes fueron divulgadas recién este martes por abogados de la familia de la niña, que tuvo una rabieta y le tiró patadas a un funcionario de la escuela que trató de calmarla.

En el video se ve al policía Dennis Turner ingresar a la escuela Lucious and Emma Nixon Elementary, ponerle a la menor unos precintos plásticos y llevarla a la patrulla policial, mientras la niña aterrada y ahogada en llantos grita "ayuda" y suplica "dejame ir, no quiero que me suban a la patrulla". Él trata de calmarla, pero la niña no puede dejar de llorar.

El oficial Turner habló con el personal de la escuela y una mujer le preguntó si era necesario esposar a la menor. La respuesta del policía fue aún más estremecedora: "Sí. Si hubiera sido de más edad habría utilizado esposas (de metal)" y agregó que "el [niño] más pequeño que he arrestado tenía siete años". Luego preguntó si "¿ella tiene ocho años?".

Cuando el personal de la escuela le informó que la niña tenía apenas seis, el policía dijo en tono burlón que había superado su récord.

Según publica El Nuevo Herald, la abuela de la menor, Meralyn Kirkland dijo que Kaia fue llevada a un centro de detención de jóvenes donde le tomaron las huellas digitales y fotografías. La señora explicó que su nieta se comportaba de esa manera porque tenía problemas para dormir y, además, tomaba medicinas.