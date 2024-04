En medio de protestas y polémica, Venecia estrenó el ticket de ingreso para contrarrestar el turismo masivo

Escuchar

ROMA.- Después de idas y venidas y, como era de esperar, en medio de protestas, Venecia comenzó a cobrar este jueves un ticket de 5 euros a quienes ingresan a la ciudad de la laguna sólo por el día, con el fin de ponerle un freno a las hordas de turistas en una ciudad “delicada” y única en el mundo.

Ante las cámaras de periodistas de todo el mundo, unas 300 personas con banderas y pancartas protestaron contra este nuevo sistema -del que se habla desde hace años-, que apunta a desincentivar la llegada de los turistas “toco y me voy”, también llamados “daytrippers”, durante fechas claves del año, en la que la Serenissima suele ser tomada por asalto de turistas.

Los manifestantes chocan con la policía en Venecia MARCO BERTORELLO - AFP

El debut de la denominada contribución de acceso a Venecia, en efecto, tuvo lugar este jueves, feriado emblemático del 25 de abril, Día de la Liberación, y seguirá en los próximos días, cuando muchos italianos se toman un fin de semana larga o “puente” hasta el 1 de mayo.

Se trata de un sistema ad experimentum, que cuenta con algunos puntos de acceso y prevé controles aleatorios por parte de un pequeño ejército de stewards, que habrá que ver si funciona, para manejar los flujos cada vez mayores de turistas, en una ciudad cada vez más parecida a una Disneylandia, con menos residentes (tan sólo 48.933) porque resulta demasiado cara, y que no da abasto cuando es invadida por masas sin control.

Para 2024, la comuna de Venecia identificó 29 días de “bollino negro”, es decir, con flujos extraordinarios de turistas, en los que, si uno llega entre las 8.30 y las 16, debe demostrar que pagó 5 euros a través de un código QR que se obtiene reservando online en el portal cda.ve.it.

Una asistente muestra el código de acceso QR para entrar en Venecia ante la principal estación de tren de la ciudad, el jueves 25 de abril de 2024. (AP Foto/Luca Bruno) Luca Bruno - AP

Los turistas que duermen en Venecia, en un hotel o en un departamento alquilado no deben pagar los 5 euros de acceso. Pero, de todos modos, deben ostentar un código QR en caso de que algún guardia lo pida; caso contrario, puede haber multas de entre 50 y 300 euros. Están eximidos del pago del ticket quienes viven y trabajan en la ciudad.

“Nunca se hizo nada para regular el turismo y nos pareció que era necesario hacer algo”, dijo el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, que, consciente de las críticas y protestas, explicó por qué se animó a tomar esta drástica medida. “El miedo al cambio es legítimo, pero si el miedo bloquea todo, no hay progreso, no hay futuro. Hoy gastamos más dinero de lo que recaudamos, pero esto no es un gasto, es un modo para hacer entender que hay que cambiar y, así, diluir las visitas a la ciudad, evitando los embotellamientos y las personas lo están entendiendo”, agregó.

Turistas compran el ticket de 5 euros para ingresar a Venecia, el 25 de abril de 2024. (Stefano Mazzola/Getty Images) Stefano Mazzola - Getty Images Europe

Brugnaro destacó que el nuevo sistema será experimental y a través de los datos recopilados con el código QR podrá mejorarse el sistema y ofrecer otros servicios. “La mayor satisfacción fue ver a las personas que se acercaban a los puntos de acceso agitando en su mano el código QR. Quiere decir que estas personas entendieron”, celebró.

En un comunicado, la comuna hizo saber que, para este jueves, día del debut del ticket de acceso, se registraron 113.000 personas. De estas, apenas 15.700 pagaron los 5 euros; los demás estaban eximidos del pago por tratarse de casi 40.000 huéspedes en hoteles u otras estructuras (donde ya pagan una tasa de estadía); de 2100 parientes de residentes y 2000 amigos de residentes; de 13.000 estudiantes y 20.400 trabajadores. Además, deben contabilizarse todos los residentes y nacidos en la comuna de Venecia, que pueden entrar y salir de la ciudad de las góndolas sin registrarse y tan sólo exhibiendo el documento de identidad.

Paseo en góndolas cerca de la Plaza San Marco, en Venecia. (MARCO BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO - AFP

Funcionamiento y fechas

Más allá de las protestas de rigor que protagonizaron por la mañana grupos de ambientalistas y residentes que se enfrentaron con la policía, al finalizar la primera jornada de estreno del sistema anti-hordas de turistas, la comuna aseguró que todo funcionó bien. Y que los controles verificaron un total de casi 14.000 personas.

El viernes será la segunda jornada del llamado “contributo d’accesso”, que será necesario asimismo el 27, 28, 29 y 30 de abril; el 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de mayo; el 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de junio; el 6, 7, 13 y 14 de julio. Estarán dando información y controlando si los turistas que llegan por el día tienen el código QR más de 100 “stewards” en 16 diversas zonas de la ciudad.

Los "stewards" que asesoran a los turistas Stefano Mazzola - Getty Images Europe

Massimo Cacciari, famoso filósofo y exalcalde de Venecia, no ocultó sus críticas al nuevo sistema y se convirtió uno de los máximos detractores. “Es una locura total, totalmente ilegítimo, ya que en ninguna ciudad del mundo se paga para entrar”, clamó, en sendas entrevistas. “Es inaudito que en este país no haya nadie que haya dicho: ‘¿Pero se han vuelto locos? ¿Piensan estar en la Edad Media y piensan que se puede poner una tasa para entrar en una ciudad?’”, disparó el intelectual.

Cacciari recordó que en Venecia los turistas “ya pagan tres veces más caro que los residentes los tickets para el transporte, pagan los museos, pagan todo”. Y consideró “un espanto cultural” considerar a Venecia como a un “museo”. En una provocación, invitó a todos a no pagar el novedoso ticket de 5 euros, que tachó de “vergüenza absoluta”.

Temas VeneciaItaliaEuropa