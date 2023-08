escuchar

SANTIAGO, Chile.– “Trabajar bajo su mandato ha sido el honor más grande de mi vida”. Con rostro compungido y luego de las semanas más intensas de su vida política, Giorio Jackson –amigo, confidente y compañero de ruta del presidente chileno Gabriel Boric– finalmente renunció a su cargo en el gabinete como ministro de Desarrollo Social.

La presión de la oposición que condicionó cualquier acuerdo con el gobierno en el Congreso si es que Jackson no daba un paso al costado y que este lunes, además, presentaría una acusación constitucional en su contra, fue el tiro de gracia para el brazo derecho de Boric y uno de los ideólogos del Frente Amplio, la coalición de izquierda que hoy gobierna Chile y que vive días complejos por el destape de una serie de casos de corrupción.

🔴AHORA | Giorgio Jackson presenta renuncia a Ministerio de Desarrollo Social



📡Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/mD2qrmqCbo — CNN Chile (@CNNChile) August 11, 2023

“Hoy he tomado la difícil decisión de presentarle mi renuncia indeclinable”, señaló Jackson en la intervención ante la prensa con la que oficializó su salida de la administración, la misma que en el inicio lo tuvo como Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en un rol de enlace entre el Ejecutivo y el Parlamento, por el que también cosechó críticas.

“La oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita. Para acometer ese propósito, desde sectores de la oposición han incurrido en mentiras, injurias y calumnias, sin presentar -por cierto- absolutamente ninguna prueba que me vincule a algún delito”, agregó el político de 36 años, abordando los hitos que fueron desdibujando su figura: el robo de 23 computadoras y una caja fuerte desde las oficinas de su ministerio que encabezaba y la participación de su partido, Revolución Democrática, en el escándalo conocido como “Convenios”, que develó millonarios traspasos de fondos del Estado hacia fundaciones vinculadas con el oficialismo.

Giorgio Jackson, secretario de Estado de Chile

“Cuando se cometen tales actos de injusticia, uno reflexiona si vale la pena dar el brazo a torcer, pero llega un punto donde se transforma en una especie de verdad; en ese sentido, cada acción que uno emprenda puede contribuir con el clima político, y en mi caso, creo que esta renuncia puede contribuir en esa línea”, declaró la hoy saliente autoridad, quien de igual modo ratificó que seguirá vinculado de alguna u otra forma con el gobierno.

Boric, en tanto, en las horas previas ya había realizado una enérgica defensa de Jackson, con quien inició su carrera política en los movimientos estudiantiles y quien se transformó en su gran amigo cuando ambos coincidieron en el Congreso. “Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo. Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular, cuando se imputan delitos, tiene que hacerse de manera fundamentada y ante las instancias que corresponden”, dijo el mandatario el pasado miércoles.

ARCHIVO - El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, a la derecha, choca los puños con Giorgio Jackson durante un evento de presentación de los miembros de su futuro gabinete ministerial en Santiago, Chile, el 21 de enero de 2022. La Cámara de Diputados de Chile votará el miércoles 19 de enero de 2023 sobre una acusación constitucional contra Jackson por supuestamente no cumplir con su trabajo como ministro de Desarrollo. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo)

Desde la oposición hubo reacciones de conformidad luego de la salida de Jackson. El Partido Republicano de manera automática la acusación constitucional que se presentaría este lunes, y sus principales figuras valoraron la medida. “Esto viene a descomprimir el escullo que tenía con el Frente Amplio y con los problemas de corrupción que lo tienen envuelto, especialmente a Revolución Democrática, y que hoy se han tomado la agenda”, dijo Joanna Pérez, parlamentaria del partido Demócratas.

“Queremos dejar en claro que no dejaremos de perseguir las eventuales responsabilidades administrativas y penales del Ministro. Personalmente seguiré adelante y con firmeza en la querella que presentamos en su contra por el caso Democracia Viva”, añadió Cristián Araya, diputado del Partido Republicano.