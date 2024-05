Brasil: al menos diez muertos y 21 desaparecidos por las fuertes lluvias en el sudeste

Vista parcial del supermercado Swarowsky afectado por las fuertes lluvias en Sinimbu, en la región de Vale do Rio Pardo de Rio Grande do Sul, Brasil, el 1 de mayo de 2024. El número de víctimas después de las fuertes lluvias en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, aumentó a 10 muertos y 21 desaparecidos

ANSELMO CUNHA - AFP