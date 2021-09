Boris Johnson reveló cuántos hijos tiene y puso fin al misterio... o casi

LONDRES - No es el tipo de titular que se lee todos los días en Gran Bretaña, pero aquí va: “Boris Johnson admite que tiene seis hijos”.

Entonces surge la pregunta: ¿por qué no lo sabíamos? La respuesta es que el primer ministro británico ha esquivado la pregunta durante años.

Varias publicaciones han ido con cinco, seis o siete hijos. Parece simple, pero no. The Guardian explicó que Johnson ha sido “tímido... acerca de su notoriamente compleja vida familiar”.

Sus biógrafos han manipulado el tema. También lo hizo su entrada de Wikipedia. También el Washington Post.

El martes, hablando con el Today Show de NBC desde el margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en una discusión sobre la paternidad, se le preguntó a Johnson, tres veces casado, si tenía seis hijos, y él respondió, bastante rápido, “sí”.

El líder británico de 57 años tiene cuatro hijos adultos con su segunda esposa Marina Wheeler, abogada, de quien se separó en 2018. Y con su esposa actual, la exoficial de medios del Partido Conservador Carrie Johnson, de 33 años, tiene un hijo de 16 meses, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. La pareja reveló en julio que tendrán otro bebé en Navidad.

¿Seis o siete hijos?

La pregunta sobre el recuento total siguió a una mención del bebé en camino. Pero los medios británicos sugirieron que no estaba contando al que está en camino, sino que confirmaba una suposición de hace mucho tiempo de que tiene una hija de un romance anterior.

Johnson dijo en la entrevista que le encantaba tener un bebé en Downing Street 10, pero que ha implicado mucho trabajo. “Cambio muchos pañales”, dijo el primer ministro.

El primer ministro británico, Boris Johnson, habla con los periodistas después de reunirse con Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en Nueva York

La revelación de los seis hijos fue una noticia destacada en sitios de noticias y transmisiones en Gran Bretaña.

“No puedo afirmar ser una gran fuente de cuántos hijos tiene, y soy su biógrafo”, dijo riendo Andrew Gimson, autor de Boris: The Making of the Prime Minister.

Gimson dijo que los asuntos privados de Johnson no han lastimado al político, o no mucho, “porque no es un hipócrita. Nunca ha predicado sobre el matrimonio“.

El biógrafo dijo que algunos británicos pueden desaprobar tener un hijo fuera del matrimonio. Otros ven su negativa a responder a la pregunta como una prueba de su naturaleza resbaladiza. “Pero creo que mucha gente encuentra un alivio que sea tan falible”, dijo Gimson.

El primer ministro ya ha llamado la atención de los medios por su vida personal. En 2004, negó a la prensa sensacionalista que tuviera un romance. Johnson llamó a la historia “completa tontería” y “una pirámide invertida de tonterías”. Resultó que era cierto, y perdió un puesto de liderazgo del partido por el engaño.

En una entrevista con la radio LBC en 2019, durante su campaña electoral, una persona desafió a Johnson por un artículo de 1995 que había escrito para la revista Spectator, en el que culpaba a las madres solteras de “una generación de mal educados, ignorantes, agresivos e ilegítimos niños.”

Johnson dijo que no debería ser juzgado por cosas viejas que había escrito y se negó a decir cuántos hijos tenía.

“Amo mucho a mis hijos, pero no se presentarán a estas elecciones. Por lo tanto, no voy a comentar sobre ellos“, dijo.