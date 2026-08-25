Brasil endurece el control sobre las redes sociales y sanciona a TikTok por el uso de datos de menores

BRASILIA.– Brasil multó este martes a TikTok con más de 153 millones de reales, casi 30 millones de dólares, por fallas en el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes. La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) sostuvo que la plataforma utilizó información de usuarios menores de edad sin fundamento legal y que esos datos se usaron para ofrecerles publicidad.

La sanción se inscribe en una política más amplia de Brasil para reforzar el control sobre las redes sociales. Desde hace algunos meses, el país exige que los usuarios menores de 16 años vinculen sus cuentas con las de sus padres.

Para las autoridades, la multa a TikTok no apunta solo a la empresa, sino que también busca marcar un precedente para el resto de las plataformas.

Instagram y Tiktok son las plataformas preferidas por los jóvenes para informarse Shutterstock - Shutterstock

“Esperamos que con este episodio de hoy, otras plataformas entiendan el mensaje” y “adelanten” eventuales medidas correctivas, dijo en rueda de prensa Fabrício Lopes, superintendente de la ANPD.

Además de la multa, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial brasileña de TikTok, que elimine los datos que, según la agencia, fueron obtenidos de manera irregular.

Lopes explicó que el tratamiento indebido de información permitió mostrar publicidad a adolescentes dentro de un entorno que “no era apropiado”, incluso en los casos en que los usuarios ingresaban a TikTok sin tener un perfil registrado.

La ANPD consideró que la plataforma no contaba con una base legal suficiente para utilizar esos datos con fines publicitarios.

TikTok rechazó parte de los fundamentos de la sanción. En un comunicado, la empresa afirmó que la multa se refiere a hechos ocurridos en 2021 y que no tiene en cuenta “las medidas previstas” desde entonces.

La bandera de Brasil PXHERE - PXHERE

La decisión en Brasil se conoció pocos días después de que la compañía acordara pagar 400 millones de dólares para cerrar una demanda en Estados Unidos, donde era acusada de recopilar datos personales de menores sin autorización de sus padres.

Junto con la sanción económica, la ANPD informó que TikTok se comprometió a aplicar un plan destinado a reforzar la protección de niños y adolescentes. Entre las medidas previstas figura la suspensión integral de anuncios para quienes accedan a la plataforma sin un registro previo.

La empresa también deberá aplicar parámetros de privacidad más restrictivos en las cuentas de menores de 16 años, fortalecer los sistemas de supervisión parental y establecer filtros de contenido más estrictos.

Las exigencias forman parte del esfuerzo de las autoridades brasileñas por aumentar el control sobre la forma en que las plataformas operan con usuarios jóvenes.

La ofensiva regulatoria no se limita a TikTok. Este mismo mes, la ANPD ordenó suspender las transmisiones en directo de Discord después de la muerte de una adolescente que, según la información difundida, habría sido incitada a suicidarse en vivo dentro de esa plataforma.

Discord, una red popular entre jóvenes aficionados a los videojuegos, presentó el lunes un recurso contra la medida. La agencia informó que analiza esa presentación.

Una mujer abre Tik Tok en su celular Alex Photo Stock - Shutterstock

Al mismo tiempo, la ANPD verifica si 22 redes sociales cumplen con una ley aprobada este año para proteger a los menores en internet. Lorena Giuberti Coutinho, directora del organismo, anticipó que el proceso de supervisión continuará y que el nivel de intervención podría aumentar. “Podemos esperar acciones de control mucho más firmes” en los próximos meses, afirmó durante una rueda de prensa.

El endurecimiento de las medidas contra las plataformas digitales coincide con la posición que ha sostenido el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario ha insistido en que las empresas tecnológicas no pueden estar “por encima de la ley”, una postura que Brasil ya llevó a la práctica en episodios anteriores de fuerte tensión con grandes redes sociales.

Uno de los antecedentes más notorios ocurrió en 2024, cuando X fue bloqueada durante 40 días por una decisión del Supremo.

La suspensión terminó una vez que la red de Elon Musk acató órdenes judiciales que exigían eliminar cuentas acusadas de desinformación.

Con la multa contra TikTok, las exigencias adicionales impuestas a la plataforma y la revisión sobre otras 22 redes sociales, la ANPD dejó en claro que pretende ampliar el control sobre el tratamiento de datos y la protección de menores.

El organismo busca que la sanción funcione también como advertencia para el resto del sector y que las empresas adopten correcciones antes de enfrentar nuevas medidas.

Agencia AFP