JERUSALÉN.- El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, convocó a su embajador en Israel, Frederico Meyer, para mantener conversaciones, informó el lunes una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, tras la decisión de Tel Aviv de declarar al mandatario “persona non grata” por acusar al Estado judío de haber llevado a cabo un genocidio en la Franja de Gaza.

El gobierno de Brasil trasladará así su queja formal a su embajador por haber participado en un acto que tensó aún más la relación entre ambos países.

El embajador de Brasil en Tel Aviv fue citado este lunes por las autoridades israelíes al centro memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén para explicar las polémicas declaraciones del presidente Lula da Silva, que el domingo declaró que el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Gaza no era “una guerra, sino un genocidio”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, no es bienvenido en Israel hasta que se disculpe por comparar su guerra en curso contra Hamas con el Holocausto, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores del país el 19 de febrero. EVARISTO SA - AFP

El hecho de que la reunión entre el embajador brasileño y el gobierno israelí haya sido en un lugar completamente fuera de los estándares diplomáticos generó indignación entre los diplomáticos de Brasil, que lo consideraron un “circo”, según informó O Globo.

Las autoridades brasileñas denunciaron el acto, ya que lo habitual es convocar al embajador para este tipo de protestas en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del país que se considera agraviado.

El Centro Mundial de Memoria de la Shoá es un conjunto de museos y centros de educación e investigación sobre el Holocausto creado en 1953. En el acto estuvo además de Frederico Meyer el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, quien dio una rueda de prensa y mostró al diplomático brasileño una lista con los nombres de familiares suyos que murieron en el exterminio nazi.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, habla con los periodistas durante su citación al Embajador de Brasil en Israel en el museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén el 19 de febrero de 2024. AHMAD GHARABLI - AFP

Así, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, citó también al embajador israelí en Brasil, Daniel Zonshine, para abordar la cuestión.

“En vista de la gravedad de las declaraciones del gobierno israelí de esta mañana, el Ministro Mauro Vieira, que se encuentra en Río de Janeiro para la reunión del G20, convocó al embajador israelí Daniel Zonshine para que se presente hoy en el Palacio de Itamaraty, en Río. Y llamó a consultas con el embajador de Brasil en Tel Aviv, Frederico Meyer, que mañana parte hacia Brasil”, indicó el ministerio en un comunicado.

La Embajada brasileña en Tel Aviv quedará al mando del encargado de negocios tras esta llamada a consultas, gesto que se sitúa en lenguaje diplomático un escalón por debajo de la ruptura de relaciones.

Además, el diario Correio Braziliense ha informado de que Lula ha convocado un Consejo de Ministros de emergencia para tratar la crisis con Israel al que también están convocados los asesores presidenciales. El encuentro se celebrará en la residencia oficial del presidente brasileño.

Desde la capital etíope Adís Abeba, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana, Lula comparó el domingo la ofensiva de Israel con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos, generando un fuerte rechazo en Israel.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, habla con los periodistas durante su citación con el Embajador de Brasil en Israel, Frederico Meyer, en el museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén el 19 de febrero de 2024. AHMAD GHARABLI - AFP

“Lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. Pero existió cuando Hitler decidió matar a los judíos”, dijo el presidente.

En respuesta, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró este lunes al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe”.

En la misma línea, el vocero del gobierno, Eylon Levy, denunció durante una rueda de prensa este lunes a “los autores de un verdadero genocidio, los escuadrones de la muerte de Hamas, que quemaron vivas a familias enteras, las incineraron y las redujeron a cenizas humanas el 7 de octubre”.

“Vergüenza”

Las declaraciones de Lula da Silva fueron tomadas por varios diplomáticos de Itamaraty como una “vergüenza” y “la más desafortunada de todas las improvisaciones del presidente”, según O Globo.

Esta fotografía tomada el 31 de marzo de 2019 muestra las banderas de Israel y Brasil ondeando juntas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv JACK GUEZ - AFP

“Para un país como Brasil, que busca mediar en conflictos, tomar partido como lo hizo el presidente es un tiro en el pie difícil de superar”, dijeron las fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato al medio brasileño.

Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra Hamas en Gaza el 7 de octubre, después del ataque del grupo islamista contra su territorio, que dejó al menos 1200 muertos. Los milicianos también capturaron a unas 240 personas, de las cuales 130 permanecen en Gaza, incluidos 30 que habrían muerto, según Israel.

La respuesta militar israelí ha dejado más de 29.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamas desde 2007.

Agencias Reuters, ANSA, DPA y diario O Globo

