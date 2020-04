En plena cuarentena, una tienda de una de las mayores cadenas de supermercados de Canadá quedó abierta por error. Los clientes entraron a comprar pero devolvieron todo al no ver empleados ni cajeros. Crédito: Google Maps

Sucedió el pasado domingo de Pascua en la ciudad de Toronto, Canadá, cuando algunos clientes llegaron al supermercado Loblaws y se encontraron con las puertas abiertas del local que, misteriosamente, estaba desierto sin las largas filas que se habían visto los últimas días debido al distanciamiento dispuesto por el coronavirus . Los vendedores y cajeros también parecían haber desaparecido.

Loblaws es una de las cadenas de supermercados más grandes de Canadá. Si bien los locales se mantienen abiertos como servicio esencial durante el aislamiento, se preveía que el domingo pasado todas sus sucursales estuvieran cerradas por la Pascua. No fue lo que sucedió en una de las tiendas de Toronto que quedó abierta por error.

En declaraciones al sitio CP24, David Marchione, un vecino de la zona, contó que alrededor de las diez de la mañana salió a caminar por el barrio y le sorprendió ver a alguien salir del supermercado con bolsas llenas. "Me llamó la atención que no hubiera guardias de seguridad para controlar el ingreso y hacer cumplir las reglas de distanciamiento social" , señaló Marchione que, frente al curioso panorama, decidió entrar al lugar para hacer algunas compras.

En cuanto ingresó vio que las luces estaban prendidas y que la música estaba sonando, aunque le extrañó no divisar a ningún empleado. De todas maneras, eligió algunos productos para llevar pero cuando fue a pagar todas las cajas estaban cerradas y vacías. En ese momento se dio cuenta de que no se suponía que el local estuviera abierto. "Dejé todo lo que había tomado para comprar y salí rápido porque me sentí en Zombieland ", escribió Marchione en una publicación de Facebook.

Enterada del asunto, la compañía informó a través de un correo electrónico que la tienda debía cerrar el domingo. "Podemos confirmar que hubo un error en Loblaws en 396 St. Clair Avenue West el domingo por la mañana. Desafortunadamente, los protocolos de cierre del día anterior no se completaron en su totalidad por lo que sucedió que varios clientes ingresaran a nuestra sucursal que debía permanecer cerrada".

Otra cliente, Deborah Stewart, que filmó un video en el supermercado vacío, contó que ella y su pareja se acercaron al local para ver si estaba abierto: "Llegamos y vimos un par de autos estacionados, había gente moviendo carritos así que estimamos que se podía entrar. La escalera mecánica funcionaba, las luces estaban prendidas y se escuchaba música, pero una vez adentro del lugar nos dimos cuenta de que algo estaba mal: no había cajeros ni empleados. Fue una especie de compra surrealista", dijo Stewart a CP24 y agregó que "nadie estaba robando" .

De todas maneras, la mujer llamó a la policía para avisar que el supermercado estaba abierto pero sin empleados. Antes de las once de la mañana los agentes llegaron para cerrar las puertas. Por ahora, no hay ninguna confirmación acerca de posibles robos.