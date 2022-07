Capturaron un extraño pez de seis metros en las costas de Chile: aseguran que predice terremotos

Un extraño pez de seis metros fue capturado ayer por la mañana en las costas de Arica, Chile, y su presencia llamó la atención ya que es poco común que frecuente esas aguas. Desde un video, se puede ver su longitud y cómo suscitó la curiosidad de quienes se encontraban en el lugar. Además, hubo quienes aseguraban que según un mito japonés, su hallazgo indica que pronto habrá un sismo o ciclón.

Según publicó desde sus redes el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el animal se llama pez remo y pertenece al género Regalecus, una clase de peces óseos de gran tamaño, y suele habitar entre los 200 y 500 metros de profundidad, aunque también han sido detectados a 1000 metros de profundidad.

Capturaron un extraño pez de seis metros en las costas de Chile

“Cuentan con bocas protuberantes y pequeñas, y una aleta dorsal rojiza voluminosa que se extiende desde la cabeza hasta el extremo de la región caudal, entre sus aspectos más distintivos”, dijo Gonzalo Muñóz, investigador del IFOP a Emol.

El científico explicó que no poseen escamas sino una piel viscosa de tonalidad plateada. “Las aletas pectorales apenas se distinguen y las pélvicas tienen formas de remos las que le otorgarían su nombre entre los pescadores”, dijo Muñóz.

Según el saber popular japonés, se lo asocia a una serpiente marina mitológica que vivía en las profundidades de la isla de Japón y causaba terremotos cuando salía de su guarida a la superficie, por lo que además de “pez remo” se lo llamaba “mensajero del palacio del dios del mar”.

Este mito resurgió en 2011, tras el tsunami en la isla Honshu, en la costa del Pacífico, ya que antes de esa catástrofe fueron avistados peces remo en la costa. Hay quienes dicen que su aparición en aguas no tan profundas se debería a que podrían sentir con anticipación los movimientos telúricos. No obstante, la ciencia aún no ha confirmado esas creencias. Los investigadores del IFOP han tomado muestras del pez para analizar por qué habría aparecido en la costa.