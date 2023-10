escuchar

BOGOTÁ.- Una semana antes del cierre de su campaña, al final del domingo por la tarde, de camino hacia su casa, Carlos Fernando Galán pausó su conversación con su hija Julieta, de 10 años. Ella lo miró a los ojos, se miró las manos y giró su cabeza hacia la calle. Le dijo de forma firme que algo le causaba impresión: “Hace un mes no todas las personas me recibían los volantes, ahora todos me lo reciben, quiere decir que vamos bien”. Él la miró y le causó sorpresa. “Tienes razón, vamos bien”, le dijo.

Esa imagen le recordó a Carlos Fernando, de 46 años, las veces en que como niño viajó por más de 500 municipios del país acompañando la campaña presidencial de su padre Luis Carlos Galán Sarmiento, el candidato que fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en medio de un evento público en Soacha, Cundinamarca, por orden de Pablo Escobar.

Carlos Fernando Galán, candidato a alcalde de Bogotá, habla ante sus partidarios tras ser elegido durante las elecciones locales el domingo 29 de octubre de 2023, en Bogotá, Colombia. Ivan Valencia - AP

Esta fue la tercera vez que buscó llegar a la alcaldía de Bogotá. Y lo logró. “Siempre he querido ser alcalde”, asegura. “Ahora sí”, se lee en uno de los afiches de su campaña. En 2011 obtuvo 285.263 votos y la carrera la ganó el hoy presidente Gustavo Petro. En 2019 obtuvo 1.022.362 votos, casi cuatro veces más de lo que obtuvo ocho años atrás y rozó la posibilidad de llegar al Palacio Liévano; fue superado por la actual alcaldesa Claudia López, quien obtuvo 1.108.541. La diferencia fue de menos del 3%.

Este año el panorama fue diferente. El candidato del partido Nuevo Liberalismo -fundado por su padre- ganó las elecciones con casi 1,5 millones de votos, según el último reporte de la Registraduría. “Siento más apoyo que hace cuatro años, sobre todo un apoyo más decidido. La gente está muy firme y eso me anima mucho, sobre todo porque insisto en hablarles con verdad y franqueza”, dijo días antes en diálogo con El Tiempo.

Las encuestas de los últimos dos meses lo habían puesto en primer lugar y las de la última semana lo ratificaron como el vencedor en primera vuelta. Sin embargo, siempre se mostró prudente. “Las encuestas son tendencias y aún no hemos ganado, no nos podemos confiar”, puntualizó.

Su rutina comienza a las 5 de la mañana. Se despierta y se prepara para salir. Intercambia palabras y reflexiones con su esposa Carolina Deik, reconocida académica y abogada con quien está desde hace más de 15 años. “Es mi coequipera, es la que tiene más criterio y me aterriza, me ayuda y es mi bastión de confianza”, cuenta. Después saluda y se despide de sus hijos, Juan Pablo, de 4 años, quien nació en la recta final de la campaña a la Alcaldía del 2019, y de Julieta, de 10, quien también presenció esa contienda electoral. “Ellos son mi vida”.

Durante dos horas en la hora pico de la mañana recorre calles y hasta centros comerciales. Se les acerca a las personas. Las escucha. Les deja que le pregunten lo que quieran. “Esa es su mayor virtud, que escucha”, dice su esposa. Y en eso coinciden quienes lo conocen. “Siempre oye y escucha”, cuenta Juan David Aristizábal, emprendedor y líder en educación y tecnología, que se sumó al ‘Expreso Galán’, una sede móvil que se convirtió en el camión de los apoyos para su actual campaña.

El candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, posa previo a ejercer su voto durante las elecciones territoriales, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 29 de octubre de 2023. [e]JHON PAZ - XinHua

“Se deja asesorar y eso en política es fundamental”, detalla Philipp Wodak, secretario general del partido. “Es una persona que escucha con mucho respeto, incluso a sus detractores y a quienes están en desacuerdo con él. Es alguien que entiende que solo a través de la escucha de lo diferente es que se aprende y se avanza”, coincide Sandra Borda, la reconocida politóloga, internacionalista y profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, quien formó parte de la lista del Nuevo Liberalismo al Senado en 2022.

La muerte de su padre

Su único talón de Aquiles es su familia. Le angustia no tener mucho tiempo con ella y le afectan de sobremanera cuando hacen algún juicio de valor que la involucre, aunque ha aprendido a saber en qué momento reaccionar. “He aprendido a tener cuero. Cuando esos ataques son sin sustento, lo único que pasa es que se devuelven y dejan de tener validez”, explica.

Su padre, un reconocido político, liberal, abogado, economista, periodista, y candidato a la presidencia de Colombia, fue asesinado cuando él tenía tan solo 12 años. Lo considera aún hoy como su guía.

“Él no es muy nostálgico, pero logró convertir ese episodio en una vocación, una misión de vida. Suele regresar mucho a lo que decía el papá. A veces revisa una revista con escritos de Luis Carlos de hace 30 años, y lee buscando coincidencia con lo que él dice ahorita”, señaló su esposa.

El asesinato de Luis Carlos Galán es recordado como uno de los más crueles de Popeye, el exsicario de Pablo Escobar. Ese 18 de agosto de 1989, Galán asistió a una manifestación en Soacha, en donde lo esperaban unas 20.000 personas. Subió a una tarima de madera para pronunciar su discurso. Fue una decisión determinante porque varios de los asesinos se emplazaron debajo de la improvisada estructura de tubos y tablas de madera, entre varios niños que no podían creer que el hombre que iba a hablar sería el presidente de Colombia. Cuando Galán levantó los brazos para saludar, el chaleco antibalas se subió y su cuerpo quedó vulnerable. Los autores del magnicidio dispararon con sus Atlanta calibre 9 milímetros, Ingram y MP-5, entre otras armas. Murió apenas fue ingresado en el Hospital de Bosa.

El magnicidio de Luis Carlos Galán, viernes 18 de agosto de 1989, sucedió adelante de más de 20.000 personas Archivo

Años después, a su hijo le preocupan dos temas que tratará de solucionar casi que como una obsesión durante su gestión en Bogotá: “Entregar resultados en seguridad y que la gente lo sienta, porque me lo han comentado y les afecta: las personas quieren volver a confiar en la Alcaldía, en las instituciones”. No en vano, una de las frases de su campaña es “Bogotá camina segura”.

“Un rasgo fundamental es su empatía porque reconoce el dolor y la alegría ajena”, señala Juan David Aristizábal. “Es honesto y le importan los problemas de los otros sin prometer más allá de lo que se pueda cumplir, no hace demagogia, una forma de pervertir la democracia deliberativa, una enfermedad crónica”, retoma Alejandro Gaviria. En palabras de Humberto de la Calle, “es un líder político coherente y decente”; en las de Sandra Borda, “es alguien que siempre está en disposición de aprender de los demás”, y en las de Philipp Wodak, “será un alcalde conciliador”.

Su apellido guarda una estrecha relación con un pasado político trágico del país y la ciudadanía lo reconoce. “Han sido más de cuarenta años de luchas”, dice. Muchos lo tildan de delfín político, pero es enfático en reconocer que si bien su apellido es un referente y se ha convertido en su “guía”, la ciudadanía buscará resultados en una persona: Carlos Fernando.

En el 89, el narcotráfico asesinó a Luis Carlos Galán. Iba a ser presidente de Colombia. 34 años después, su hijo, Carlos Fernando Galán, es alcalde de Bogotá. Es el abrazo entre dos hermanos que padecieron la muerte y que hoy saborean la victoria. La clave: Perseverar y creer. pic.twitter.com/1J8epZfQRe — Diana Coronado (@lacoronadation) October 30, 2023

Carrera política

En total, Carlos Fernando Galán ha disputado cinco campañas electorales, tres para la alcaldía de Bogotá, una para el Concejo de Bogotá y otra para el Senado. Es el menor de los hijos de Luis Carlos Galán y Gloria Pachón. De su padre heredó la perseverancia y entusiasmo por la política y, de su madre, el interés periodístico.

Su primaria la cursó en el Instituto Pedagógico Nacional, un colegio público de Bogotá. Tras el asesinato de su padre, se fue a vivir a Francia con su familia cuando tenía 12 años, país en el que cursó el bachillerato en otro colegio público.

Se graduó de la Universidad de Georgetown como profesional en Servicio Exterior con énfasis en Economía Internacional. Después, hizo una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia y realizó estudios de posgrado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. También tiene una maestría en administración pública de la Universidad de Nueva York.

El periodismo acaparó su primera gran parte de trayectoria profesional. Fue corresponsal de la revista Semana en Washington, redactor de Cambio y editor político de El Tiempo, donde formó parte del equipo ganador del Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá en 2007 por las investigaciones sobre parapolítica.

¡Muchas gracias, Bogotá! Desde hoy tenemos la tarea de unir a la sociedad, recuperar la confianza en la política y las instituciones, y dar pasos certeros para que Bogotá camine segura. Serán 4 años de mucho trabajo. Asumo la responsabilidad con orgullo y con amor por Bogotá. pic.twitter.com/nwKlkBLPpi — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2023

Ese año fue elegido Concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical con la votación más alta en la historia de esa corporación para ese momento, alcanzando 48.162 votos. Años después logró convertirse en el director nacional del partido en dos ocasiones, hasta su renuncia por diferencias internas. Estuvo a la cabeza de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde se encargó de coordinar el diseño de la política anticorrupción. En 2014 fue elegido como Senador. En 2018 renunció al partido y a su curul en el Congreso por la decisión de Cambio Radical de apoyar al entonces candidato presidencial del Centro Democrático Iván Duque.

En 2019 volvió a inscribirse como candidato a la Alcaldía de Bogotá, esta vez de forma independiente y con el movimiento ‘Bogotá para la gente’. Al quedar en segundo lugar, por el Estatuto de la Oposición, aceptó tener una curul en el Concejo, que mantuvo hasta diciembre de 2021, cuando renunció para apoyar al Nuevo Liberalismo en las elecciones del siguiente año al Congreso.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación que también respalda su candidatura lo define como “una persona tranquila, ecuánime, que trata de tender puentes. Si uno quisiera un titular, diría que es quien representa el centro político”.

Y retoma: “Ha tratado de tener un diálogo constructivo y no genera mucha resistencia. Hay un sentimiento político predominante en Bogotá que busca más estabilidad y experiencia en medio del cambio de estado de opinión en el país tras la elección del presidente Petro, y ese puede ser Carlos Fernando”.

