Castillo da por descontado su triunfo en Perú y buscará reformar la Constitución

LIMA.- Tras dar por descontado que será proclamado ganador del ballottage, el dirigente de izquierda Pedro Castillo afirmó que cuando asuma la presidencia de Perú pedirá al Congreso la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, una de sus promesas de campaña y considerada clave para su proyecto económico.

“El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas de inmediato, porque nos tiene atados esta Constitución”, afirmó el candidato de Perú Libre sobre la actual Carta Magna, redactada en 1993 según la visión de libre mercado del entonces presidente Alberto Fujimori.

“Llegando al poder no seremos sordos ni mudos, como siempre hemos criticado. Por eso, el 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, vamos a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la primera Constitución del pueblo”, afirmó.

Castillo agregó que “no es necesario” redactar una nueva Constitución “con tantos artículos y capítulos”, sino una con “olor, color y sabor a pueblo”. El proyecto de reformar la Constitución puso en alerta a distintos sectores de la política y la economía peruana durante la campaña, inquietos por los alcances de los eventuales cambios en el sistema económico. Tras el ballottage, el gurú económico de Castillo, Pedro Francke, suavisó el discurso y descartó medidas extremas.

Una gigantografía de Pedro Castillo afuera del Jurado Nacional Electoral (JNE) en Lima Martin Mejia - AP

Un cambio de Constitución requeriría de la voluntad política del Parlamento. Además, la elección y la instalación de una Asamblea Constituyente tomaría entre un año y medio y dos años, como sucede en Chile. Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, anunció que iniciarán la recolección de firmas para un referéndum sobre la reforma de la Constitución. Su objetivo es recolectar cinco millones de firmas en este proceso, por encima de las dos millones y medio requeridas.

El Jurado Nacional Electoral (JNE), a cargo de la revisión de los recursos que presentó la rival de Castillo en las elecciones del 6 de junio, Keiko Fujimori, estimó que terminaría sus tareas cerca del 15 de este mes, lo que permitirá proclamar al presidente que asumirá el 28.

Ningún organismo observador internacional encontró indicios de irregularidades, mientras que países e instituciones como la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá expresaron su confianza en el sistema electoral peruano y en que las elecciones fueron limpias.

El político y periodista Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia en los comicios de 2016, pidió sin embargo esta semana la formación de una alianza “cívico-militar” para desconocer a un eventual gobierno de Castillo. Durante un mitin celebrado en Lima, y difundido por medios locales, el excandidato del partido Acción Popular aseguró que la “pelea” que da el fujimorismo y la derecha peruana contra la elección de Castillo tras el ballottage “no termina con la proclamación” del ganador por el JNE.

“Ese jurado es un jurado espurio y su proclamación no termina la pelea, no vamos a aceptar a un presidente nulo, vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude”, añadió. Semanas atrás el presidente Francisco Sagasti denunció una carta donde exmilitares llamaban a los cuarteles a rebelarse contra la victoria de Castillo.

Agencia DPA

LA NACION