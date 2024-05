Stormy Daniels en el juicio contra Trump: demasiados detalles y una testigo “difícil de controlar”

Escuchar

WASHINGTON.- El jurado escuchó este martes mucha información en el tribunal (quizás demasiada) sobre el encuentro sexual entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la actriz porno Stormy Daniels. Y, dependiendo de a quién se le pregunte, quizás mucho más de lo que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, debería haberles permitido escuchar.

Daniels, la actriz de cine para adultos cuyo pago por su silencio es el centro del juicio penal de Trump, subió al estrado el martes y describió con gran detalle un encuentro sexual de una noche que dijo haber tenido con Trump en 2006. En ocasiones, su descripción hizo que sonara como si el sexo pudiera considerarse no consensuado.

El juez Juan Merchan preside el proceso mientras Stormy Daniels da su testimonio Elizabeth Williams - FR142054 AP

Eso encendió tensiones en la sala del tribunal, y el abogado de Trump dijo que acusaciones tan despectivas no son relevantes para el caso y podrían perjudicar al jurado que decide el destino del expresidente y más probable candidato presidencial republicano. Se espera que el contrainterrogatorio de los abogados defensores a Daniels continúe el jueves.

Estas fueron las claves del testimonio del martes de Stormy Daniels:

En un caso sobre registros bancarios, el jurado escuchó mucho sobre sexo

El jurado debe decidir si Trump falsificó documentos financieros relacionados con el pago de dinero a Daniels para mantener su silencio, y si lo hizo en un esfuerzo por ocultar delitos relacionados con las elecciones. Pero Daniels pasó gran parte del martes por la mañana ofreciendo detalles muy específicos del presunto encuentro sexual que provocó el pago del silencio en primer lugar. El jurado descubrió que, según Daniels, Trump no usaba preservativo, la posición en la que tuvieron relaciones sexuales, que Daniels tenía puesto el corpiño y más.

Ninguno de estos detalles tiene que ver directamente con las acusaciones penales contra Trump: que reembolsó a su abogado el pago del dinero para mantener su silencio y clasificó ese pago como un gasto legal, más que de campaña. Pero Trump ha negado que él y Daniels hubieran tenido un encuentro sexual, y los fiscales presumiblemente querían que ella compartiera detalles para aumentar su credibilidad ante el jurado y establecer que realmente ocurrió un encuentro que Trump quería encubrir.

En este boceto de la sala del tribunal, Stormy Daniels testifica en el estrado de los testigos mientras el juez Juan Merchan observa en el tribunal penal de Manhattan, el martes 7 de mayo de 2024, en Nueva York Elizabeth Williams - FR142054 AP

Para el equipo de Trump, el juez permitió que Daniels dijera demasiado

Incluso antes de que Daniels compareciera ante el tribunal el martes, los fiscales y abogados defensores discutieron sobre el valor de su testimonio. La abogada defensora Susan Necheles dijo que la defensa se opuso a que Daniels testificara sobre detalles sexuales explícitos, argumentando que “este es un caso sobre balances y registros”. Los fiscales dijeron que limitarían los detalles explícitos de los actos sexuales y el juez dijo que permitiría las preguntas.

Aún así, Daniels describió casi todos los aspectos de un encuentro sexual con Trump que dijo que no quería tener, pero que no se resistió. Otro abogado de Trump, Todd Blanche, regresó de la pausa del almuerzo y pidió la anulación del juicio. Dijo que dar a entender que el sexo no fue consensuado era “extraordinariamente perjudicial” y no tiene nada que ver con los cargos de la acusación.

El expresidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa al final del día de su juicio por supuestamente encubrir pagos de silencio relacionados con relaciones extramatrimoniales, en el Tribunal Penal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 7 de mayo de 2024 WIN MCNAMEE - POOL

Merchan dictaminó que no se justificaba la anulación del juicio, aunque admitió que había algunas cosas que el jurado no debería haber escuchado. Dijo que como testigo, Daniels era “un poco difícil de controlar”, y agregó que le sorprendió que los abogados de Trump no hicieran más objeciones mientras ella testificaba.

“La defensa tiene que asumir cierta responsabilidad por eso”, dijo Merchan.

El equipo de Trump podría apelar la decisión de no anular el juicio

Si el jurado condena a Trump, sus abogados defensores podrían intentar apelar la condena, argumentando ante un tribunal superior que Merchan permitió testimonios perjudiciales innecesarios en el juicio.

Cualquier moción u objeción que haga la defensa y que sea denegada por el juez de primera instancia brinda la oportunidad de apelar, pero ganar una apelación no es fácil, dijo Anna G. Cominsky, profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Nueva York. “La verdadera pregunta es, incluso si el juez se equivocó en su decisión, proporcionaría una base para revocar el veredicto en apelación, y ese es un listón muy alto”, dijo en un correo electrónico.

El expresidente estadounidense Donald Trump asiste a su juicio por supuestamente encubrir pagos de dinero en secreto vinculados a relaciones extramatrimoniales, en el Tribunal Penal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 7 de mayo de 2024 CURTIS MEANS - POOL

El mes pasado, un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó la condena por delitos sexuales de Harvey Weinstein, diciendo que lo hizo en parte porque su juez de primera instancia “admitió erróneamente testimonios de presuntos actos sexuales previos sin cargos”.

Trump, por supuesto, no está acusado de delitos relacionados con el sexo.

El contrainterrogatorio se convirtió en una batalla total entre el abogado de Trump y Daniels

El interrogatorio, a menudo combativo y tenso, a Daniels por parte del equipo legal de Trump se centró en si ella odia al expresidente y si ganó dinero con su presunto encuentro sexual. Necheles señaló un caso de difamación presentado por Daniels contra Trump en California que fue desestimado y se le ordenó a Daniels pagar más de 293.000 dólares por los honorarios legales de Trump.

Daniels dijo que no le ha pagado a Trump ese dinero, y Necheles sugiere que Daniels tiene un incentivo financiero para ver a Trump en la cárcel.

Un boceto del momento del testimonio de Stormy Daniels Elizabeth Williams - FR142054 AP

“Has estado ganando dinero afirmando que tuviste relaciones sexuales con Donald Trump durante más de una década, ¿verdad?”, preguntó Necheles.

Daniels, quien escribió un libro que describía su supuesto encuentro sexual con Trump en 2006, estuvo de acuerdo.

Por Perry Stein y Devlin Barrett

The Washington Post

The Washington Post