Su papá fue condenado por matar a su mamá: “Mientras no diga dónde está el cuerpo, no debería ser puesto en libertad”

“Nos gustaría poder darle sepultura, brindarle la dignidad que se merece y, finalmente, poder decir: ‘Esto se acabó’”. Cat Razzell habla de su madre, Linda, quien desapareció cuando se dirigía al trabajo en la ciudad inglesa de Swindon, situada a unos 114 kilómetros al oeste de Londres, en marzo de 2002. Cat tenía entonces tan solo 13 años.

Linda estaba en proceso de divorciarse del padre de Cat, Glyn Razzell, quien posteriormente fue declarado culpable de su asesinato y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el hombre nunca reveló qué le sucedió a Linda y jamás se encontró rastro alguno de ella. Durante casi un cuarto de siglo, su familia permaneció sin respuestas, incapaz de hacer el duelo adecuadamente o incluso de celebrar un funeral.

El caso está siendo objeto de un nuevo escrutinio después de que la Junta de Libertad Condicional decidiera en abril que el sujeto podía ser puesto en libertad. Dicha decisión fue remitida para su revisión al Tribunal Superior, donde se celebró una audiencia de dos días entre el 10 y 11 de agosto. Cat cree que su padre no debería ser liberado hasta que admita lo que hizo y revele dónde está el cuerpo de su madre.

Linda Razzell desapareció cuando se dirigía a su trabajo en 2002 Cortesía de la familia Razzell

La Ley Helen

Razzell, originario de Crewkerne, en el condado occidental de Somerset, solicitó la libertad condicional cuatro veces. Cuando su solicitud fue rechazada en 2021, se convirtió en el primer preso al que se le negó la libertad condicional en virtud de la Ley de Helen. Dicho instrumento legal exige que la Junta de Libertad Condicional tenga en cuenta la negativa del asesino a revelar dónde escondió el cuerpo de su víctima.

El tribunal determinó que Razzell también continuó contribuyendo a un sitio web, fácilmente accesible en línea, desde donde afirmó que es inocente. Cat y sus hermanos se encontraban entre los presentes en el tribunal para argumentar que su padre no debería ser puesto en libertad.

Según declaró a la BBC, no desean que muera entre rejas, pero no creen que deba ser puesto en libertad hasta que admita lo que le hizo a su madre y les diga dónde está su cuerpo. “Mientras se niegue a admitir lo que le hizo a ella y, por extensión, lo que nos ha hecho a nosotros, las consecuencias de ese crimen persistirán”, dijo. “No creemos que alguien que esté dispuesto a hacer eso merezca ser puesto en libertad”, sentenció.

La familia de Linda se dio cuenta de que había desaparecido cuando no fue a recoger a dos de sus cuatro hijos a un club Cortesía de la familia Razzell

La desaparición

Linda tenía 41 años cuando desapareció de camino a su trabajo en el Swindon College. La alarma saltó cuando no recogió a sus dos hijos menores de las actividades extraescolares al final de su jornada laboral. Linda y Razzell estaban en pleno proceso de divorcio en ese momento, y ella había visitado una agencia bancaria local con una orden judicial para congelar las cuentas de su esposo la semana anterior a su desaparición.

Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, la Policía sí halló pruebas forenses, incluidos rastros de su sangre en el maletero de un auto que había utilizado el padre de Cat. Cat dijo que guarda muchos recuerdos felices de su madre, a quien describió como una persona “increíblemente cariñosa y generosa”. “Siempre se esforzaba al máximo”, afirmó. “Ella me hacía mis propios disfraces y siempre nos preparaba las tortas de cumpleaños”, agregó. “(Ella era) simplemente una persona considerada y cariñosa”, comentó.

Cat, quien aparece en la foto con Linda, describió a su madre como "increíblemente cariñosa" Cortesía de la familia Razzell

Perder no solo a uno de sus padres, sino a los dos, fue “traumático” para Cat y sus tres hermanos menores, dejándolos “desconcertados” por lo sucedido, admitió. “Cuando sos pequeño, lo que necesitás es que tus padres te digan que todo está bien”, dijo. “Cuando se trata de una situación provocada por tu propio padre, es increíblemente difícil de asimilar”, explicó. “Pasé mucho tiempo tratando de entenderlo y mucho tiempo sin pensar en ello porque era demasiado difícil”.

‘Tanta infelicidad’

Cat comentó que, si bien muchos adolescentes evitan pasar tiempo con sus padres, ella sabe de primera mano lo solo que se siente no tenerlos cerca. Afirmó que ella y sus hermanos sintieron “mucha infelicidad” durante las etapas importantes de la vida que siguieron a la desaparición de su madre y la condena de su padre.

“Todo queda empañado por la pérdida”, dijo. “Bodas... ahí hay una ausencia notable, graduaciones, esos grandes eventos”, enumeró. “Pero también, en el día a día, tener esa facilidad de ir a cenar a casa de tus padres”, afirmó. “Su ausencia se nota muchísimo entre todos nosotros y es difícil”.

Razzell fue condenado a cadena perpetua en 2003 por el asesinato de su esposa PA

Durante la audiencia de esta semana, el fiscal Tristan Jones aseveró que Razzell, quien actualmente se encuentra en régimen de prisión abierta, había “cumplido con las condiciones” y había participado en 20 sesiones con un psicólogo. Pero también lo describió como un “individuo profundamente engañoso” que llevó a cabo una “campaña de violencia” contra Linda.

El tribunal escuchó las pruebas extraídas de una denuncia por violencia doméstica que Linda presentó a la Policía antes de su muerte, en la que se demostraba que temía que él la matara.

Razzell fue juzgado y absuelto de dos cargos de violencia doméstica unos meses antes de asesinar a Linda, pero una audiencia de la Junta de Libertad Condicional en 2023 concluyó que era un maltratador. Cuando la Junta de Libertad Condicional aprobó la liberación de Razzell en abril, declaró en un comunicado que “el panel estaba convencido de que el encarcelamiento ya no era necesario para la protección del público”. La audiencia ante el Tribunal Superior concluyó y los jueces no emitirán su decisión de inmediato, sino en las próximas semanas.

*Por Will Glennon, Wiltshire, Madeleine Warey y Sarah Turnnidge, Oeste de Inglaterra. Información adicional de Kaushal Menon Muralidharan.