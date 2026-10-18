Chile declaró una emergencia climática tras la avalancha en la que murieron tres personas

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente chileno José Antonio Kast decretó este sábado una emergencia climática preventiva para agilizar la dotación de recursos a las personas que resulten afectadas por un nuevo sistema frontal que azota la región central del país, y que ha cobrado tres vidas tras una avalancha de nieve. Entre las víctimas fatales, por su parte, se encuentra una mujer argentina.

“Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana”, señaló el mandatario al anunciar la medida.

La medida regirá entre los días 18 y 23 de octubre desde la región de Coquimbo hasta Bio Bio, y Kast argumentó que la orden “permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”.

“Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente estos eventos impredecibles. A cuidarse y a cuidar a los que más queremos”, continuó.

Se declara Emergencia Climática Preventiva.



Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas , granizadas y eventuales remociones en masa esta semana.



Por eso, he… pic.twitter.com/FSXkwyAV8s — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 17, 2026

En la tarde del sábado, tres excursionistas que visitaban un centro de esquí cerrado al público en la comuna de Los Andes, en Valparaíso - 80 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile-, cayeron a la Laguna del Inca, arrastrados por un deslave y murieron, mientras que otros cuatro resultaron heridos. Las autoridades locales montaron un extenso operativo de rescate y asistencia médica de los involucrados en el incidente.

Tras labores de rescate, los rescatistas lograron extraer del agua los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, mientras que la tercera víctima permanecía sumergida en el interior de la laguna. De los heridos, solo dos de ellos fueron traslados hasta el Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Según detalló el medio Los Andes, entre los afectados figura una mujer de nacionalidad argentina y el resto serían de nacionalidad chilena.

Una avalancha en un centro de esquí de Chile dejó cuatro muertos y cuatro heridos

Asimismo, en un comunicado, las autoridades del centro deportivo denunciaron que el sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada. “Las actividades de montañismo deben realizarse de manera responsable y respetando las instrucciones y restricciones de seguridad. Ski Portillo cuenta con señalización visible, tanto en el hotel como en distintos sectores de las pistas, que advierte sobre el peligro de muerte y prohíbe el ingreso a áreas restringidas. Estas advertencias también están presentes en nuestro sitio web”, marcaron.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, reportó que las víctimas no estaban registradas en el centro de esquí y que no contaban con los permisos necesarios para hace el recorrido. “El jefe de seguridad del hotel le dijo al jefe de esa excursión que venía de Santiago que no pasara, ni menos a las 13 horas, que es cuando hay más posibilidades de desprendimiento de esta nieve que cayó en la última semana”, detalló al medio local.

La acumulación de nieve en la temporada que terminó el 12 de octubre fue la más grande en cuatro décadas, según resaltó el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones. A su vez, la zona central o centro-norte de Chile lleva contabilizados más de una decena de sistemas frontales significativos en lo que va del año.

Con información de AP.