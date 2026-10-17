Tragedia en Chile: al menos cuatro muertos y cuatro heridos por una avalancha

Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras una avalancha que ocurrió en un área “no habilitada” para esquiar cerca de un centro de esquí. Las autoridades locales montaron un extenso operativo de rescate y asistencia médica de los involucrados en el incidente.

Ocho montañistas fueron arrastrados por un deslizamiento de nieve cerca de las 14.45 en la Laguna del Inca, en las inmediaciones del centro de esquí Portillo, en la comuna de Los Andes de la región de Valparaíso, reportó el medio local Bio Bio Chile. Es a 80 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile.

En un comunicado, las autoridades del centro deportivo denunciaron que el sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada.

Los Carabineros informaron que los montañistas se encontraban en su camino de ascenso hacia la cima del Cerro Los Tres Hermanos cuando la nieve los invadió y arrastró hasta el interior de la laguna. Esto desató un operativo de personal policial y de emergencias, que realizan tareas de búsqueda y rescate. En tanto, los lesionados rescatados fueron trasladados a centros de asistencia médica.

Una avalancha en un centro de esquí de Chile dejó cuatro muertos y cuatro heridos

“Las actividades de montañismo deben realizarse de manera responsable y respetando las instrucciones y restricciones de seguridad. Ski Portillo cuenta con señalización visible, tanto en el hotel como en distintos sectores de las pistas, que advierte sobre el peligro de muerte y prohíbe el ingreso a áreas restringidas. Estas advertencias también están presentes en nuestro sitio web”, insistieron desde Portillo.

Desde el centro señalaron que su equipo de rescate se encuentra colaborando con el operativo y que su personal realiza labores de rescate en “condiciones de extrema peligrosidad” que lo exponen a “riesgos importantes”. “Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves, que pueden poner en riesgo tanto la vida de quienes ingresan como la de los equipos que deben acudir en su auxilio”, sumaron.

El aviso del centro de esquí Portillo sobre el riesgo de avalancha

El alcalde de Los Andes Manuel Rivera reportó que las víctimas no estaban registradas en el centro de esquí y que no contaban con los permisos necesarios para hace el recorrido. “El jefe de seguridad del hotel le dijo al jefe de esa excursión que venía de Santiago que no pasara, ni menos a las 13 horas, que es cuando hay más posibilidades de desprendimiento de esta nieve que cayó en la última semana”, detalló al medio local.

En tanto, Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, informó por separado que los afectados son “todos chilenos” y que “eran turistas de paso”. El funcionario insistió en que el dueño de un hotel les advirtió a los andinistas que “no pasaran” por el lugar. “No sabemos si tenían experiencia o no”, complementó Millones.

Carabineros trabajan en la zona de la avalancha

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) publicó un comunicado sobre el incidente en su página oficial.

“De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Regional del SENAPRED Valparaíso, con relación a la avalancha ocurrida en el Centro de SKI Portillo, sector sur de la Laguna del Inca, comuna de Los Andes, se informa de cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”, detalló el organismo.

Una avalancha en un centro de esquí de Chile dejó cuatro muertos y cuatro heridos

Informaron que los Bomberos continúan con los operativos de rescate agreste y que trabajan junto con Carabineros, con apoyo de una brigada Aero policial, Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), personal del Sistema Integrado Cristo Redentor y del Hotel portillo y SENAPRED Regional.

En tanto, Carabineros de la región de Valparaíso compartieron videos de las operaciones de rescate que realizaron en la laguna. También se difundieron en redes sociales grabaciones que mostraban a los excursionistas atrapados en medio del cuerpo de agua completamente congelado.

Con información de AFP.