Chile enviaría una nota de protesta a la Argentina a raíz de los dichos del jefe de la Fuerza Aérea sobre la soberanía de Magallanes

SANTIAGO DE CHILE.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, informó que la cancillería chilena enviará una nota de protesta a su para argentina como consecuencia de las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, respecto a la soberanía del estrecho de Magallanes.

“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, había declarado el brigadier general Valverde, el último domingo, en un programa de streaming.

A partir de las palabras de Valverde, el funcionario chileno apuntó a la importancia de que toda la región se haga eco de esas declaraciones. “La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, respondió Pérez Mackenna, según informó el medio trasandino La Tercera.

Pese a encontrarse en una gira oficial en Vietnam, el funcionario chileno insistió: “Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

Los dichos de Valverde que causaron malestar en Chile

El “Tratado de 1881″ -conocido también como el “Tratado de Límites”-, reconoció la soberanía de Chile y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones. Mientras que el “Tratado de Paz y Amistad de 1984″ -que fue firmado en el Vaticano-, ratificó de forma definitiva los límites australes, reafirmando que las aguas del Estrecho son de jurisdicción chilena y zanjando las divergencias sobre su boca oriental.

Situado entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y varias islas australes, el Estrecho fue navegado por primera vez en 1520, por el explorador portugués Fernando de Magallanes al servicio de España. Su importancia radica en que se trata de una ruta de navegación comercial y estratégica clave que evita el rodeo por el tempestuoso Cabo de Hornos.

Además de Pérez Mackenna, en la misma dirección se pronunció Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, quien utilizó su perfil en la red social Facebook para referirse a la polémica.

El descargo de Riquelme Ducci

“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “la boca de Magallanes es argentina”. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?“, posteó el funcionario trasandino.

Quien también se sumó a las críticas de lo mencionado por el número uno de las Fuerzas Armadas argentinas fue Gonzalo Winter. Desde su perfil en la red social X, el diputado del bloque Frente Amplio tuiteó: “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”.

El descargo de Gonzalo Winter

“Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza, remató Winter.

Valverde había sido designado por el Gobierno a finales de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo, quien fue desplazado del cargo tras detectarse el uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales, a lo que se sumó también una serie de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.

Finalmente, quien también se pronunció sobre la cuestión Magallanes fue el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. “Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, cerró el funcionario.