El temporal que azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la última semana se trasladó a Chile, donde impactó en el centro y sur del país, y provocó un gigantesco hundimiento en Valparaíso que forzó la evacuación de un edificio residencial en la noche del martes. Ocurrió en la avenida Borgoño, que une a Concón con Viña del Mar, y causó que el tránsito quede cortado en ambas direcciones y que varios vecinos de la zona de Cochoa deban abandonar preventivamente el lugar, incluyendo 25 residentes del edificio Kandinsky.

El socavón se generó como consecuencia de los destrozos que la tormenta causó sobre el colector Reñaca Norte, una obra que data de 2005 con el objetivo de acumular el agua de lluvia en el sector y de construir edificaciones alrededor de las dunas de Concón, según contó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. “Hay muchos edificios que están conectados y esto se vio superado. La infraestructura además cedió con las lluvias. Hoy no solo colapsó la infraestructura hidráulica, sino que también esto llevó a colapsar la vía, es decir, se cayó completamente la calle”, informó la funcionaria sobre los daños.

A pesar de que el edificio no corre riesgo de derrumbe, las autoridades de Reñaca recomendaron no vivir en la zona cercana a las dunas de Concón FRANCESCO GASPERI - AFP

Ripamonti agregó que, al momento de la generación del hundimiento, los residentes del edificio se rehusaban a abandonar el lugar, por lo que tuvo que intervenir personal de Carabineros y Bomberos para corroborar que todos salieran a salvo. “Obviamente están en peligro, en el último de los casos ellos no van a poder salir de sus viviendas si es que la calle que accede al edificio se cae”, justificó el accionar la jefa comunal, que también confirmó que pedirá el corte de los servicios básicos por precaución.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, sostuvo que colabora con las autoridades de Viña del Mar para analizar cómo proceder ante el incidente. “Es preocupante, es una zona de precisión. El socavón está justo en la comuna de Viña el Mar. Es una cosa bien compleja, porque está en el límite con Concón, pero jurisdiccionalmente tiene toda una afectación en la comuna de Viña, donde nosotros estamos prestando toda la colaboración dado que conocemos muy bien el terreno”, adelantó al programa radial chileno Podría Ser Peor.

“El socavón terminó en la Avenida Borgoño, que es nuestro camino costero, y nos cierra el paso entre Viña y Concón, por varios meses. Eso es muy complejo para el desarrollo del turismo y de la vialidad local. Además, es una situación que podría repetirse en otros sectores de construcción dentro del campo que Concón también tiene”, añadió Ramírez sobre las consecuencias del hundimiento, en declaraciones recogidas por medios locales.

Las imágenes del agujero en la tierra se viralizaron en las redes sociales, donde también proliferaron protestas por la construcción en zonas de riesgo como las dunas de Concón. En este contexto, el alcalde puntualizó que, aunque el edificio Kaminsky no corra riesgo de derrumbe, de todos modos no recomienda vivir en la zona. “El problema no radica en el edificio en sí mismo, sino con la construcción del colector del agua-lluvia, que es parte de un ramal que cubre a todo el sector de Reñaca Norte hasta Concón también”, concluyó.

