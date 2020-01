Ya son más de cien los muertos por la epidemia y los enfermos se acercan a los cinco mil Fuente: Reuters

PEKÍN.- El gobierno de China avanza con las medidas de prevención para contener la epidemia de coronavirus. Aora las autoridades buscan hacer con el país lo que hicieron con Wuhan, ciudad donde se originó la enfermedad, que desde hace días vive aislada. Y es que si bien no anunciaron el cierre total de fronteras para poner a la nación en cuarentena sí recomendaron a los millones de habitantes que no viajen al extranjero.

"Se recomienda a los residentes" de la China continental "que aplacen la fecha prevista de sus viajes no necesarios", señala en un comunicado la Administración Nacional de Inmigración. "Reducir los desplazamientos transfronterizos contribuye a controlar la epidemia", agrega y asegura adoptar esta recomendación "para proteger la salud y la seguridad de los chinos y los extranjeros".

Esta decisión hace temer repercusiones económicas en diferentes países, especialmente en Asia, cuya economía se beneficia mucho de las visitas y gastos de los turistas chinos.

La epidemia de neumonía viral, provocada por un nuevo coronavirus que apareció en diciembre en Wuhan, en el centro del país, ya causó la muerte de 106 personas en China y hay al menos 4500 casos de contagio confirmados. Las primeras medidas de contención comenzaron con la suspensión de los viajes de avión, tren y bus en Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes en la que se habría originado la epidemia, más específicamente en su mercado de animales. Tras ello la cuarentena se amplió a 17 ciudades, con una población total de más de 50 millones de personas, el dispositivo de control de enfermedades más grande de la historia.

Asimismo China amplió las vacaciones por el Año Nuevo Lunar en tres días, hasta el domingo, para reducir el riesgo de contagio al hacer que la población se quede en sus casas por el cierre de oficinas y fábricas en todo el país. Por su parte el gobierno de Shanghái, un importante centro financiero con 25 millones de habitantes, amplió las vacaciones en una semana más, hasta el 9 de febrero.

También el Ministerio de Educación chino canceló exámenes de inglés y otras pruebas para estudiantes que quieran inscribirse en universidades extranjeras. Las escuelas públicas y universidades demorarán el reinicio de las clases después del Año Nuevo Lunar hasta nuevo aviso.

Ante este panorama, y también con la mira puesta en evitar una mayor propagación del virus, desde Hong Kong anunciaron el cierre temporal de fronteras con la China continental y además la clausura lugares públicos como estadios, museos y piletas para evitar "las reuniones de personas", indicaron las autoridades, que el sábado decretaron el estado de emergencia máximo en todo el territorio. Al mismo tiempo varios países comunicaron que mandarán aviones para retirar de la zona a sus ciudadanos.

Países con contagios confirmados

Del mismo modo en que China pidió a su población no salir del país, varios gobiernos recomendaron a sus ciudadanos no viajar al gigante asiático de no ser estrictamente necesario. En Estados Unidos el pedido fue claro y estuvo acompañado por las aerolíneas, como American Airlines y Delta, que ofrecen a sus pasajeros cambiar el ticket aéreo sin ningún costo, de acuerdo con lo publicado por la cadena CNN.

Los organismos de control y prevención de enfermedades elevaron ayer la alerta al respecto, lo que significa que piden a los viajeros que "eviten viajes no esenciales" al país. Estados Unidos ya confirmó cinco casos: en California, Arizona, Ilinois y el estado de Washington. Todas ellas "viajaron directamente a Wuhan", según las autoridades.

Por su parte, en Hong Kong seis personas dieron positivo en las pruebas y en Macao, cinco. En Francia hay tres casos; en Alemania, dos (uno de ellos de una persona que no viajó a Wuhan); en Australia son cinco los enfermos; en Japón, cuatro; en Malasia, cuatro; en Singapur, cinco; en Corea del Sur, cuatro; en Taiwán, cinco; en Tailandia, ocho, en Vietnam, dos; en Nepal, uno; en Sri Lanka, uno; en Camboya, uno; y en Canadá hace pocas horas se confirmó el primer contagio.

Por internet

Para ayudar en la prevención de la epidemia y contener el caos generado en varios hospitales, la empresa de internet Alibaba anunció la implementación de servicios gratuitos de consulta médica en línea.

De acuerdo con lo anunciado por la agencia Xinhua, los usuarios podrán acceder al servicio de consultas y ver datos en tiempo real de la epidemia en todo el país a través de Taobao, la plataforma de compras en línea de Alibaba, grupo cuyo dueño es el famoso millonario Jack Ma.

