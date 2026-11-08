Choque de trenes en Egipto: al menos siete muertos y 112 heridos en un accidente al sur de El Cairo

EL CAIRO.- Al menos siete personas murieron y otras 112 resultaron heridas este domingo al chocar dos trenes de pasajeros en el distrito de al-Ayyat, en la provincia egipcia de Guiza, a unos 76 kilómetros al sur de El Cairo, en un nuevo accidente ferroviario que volvió a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad de la red de transporte del país.

Entre las víctimas mortales se encuentra uno de los maquinistas, según informó la Fiscalía General, que abrió una investigación para determinar las causas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades. El balance fue confirmado por el Ministerio de Salud, que informó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

De acuerdo con la Autoridad Ferroviaria de Egipto, un tren que cubría el trayecto entre Guiza y Fayum, en el suroeste del país, impactó por detrás contra otro convoy que viajaba desde El Cairo hacia Asuán, en el sur. El segundo tren se encontraba detenido sobre la misma vía y circulaba en la misma dirección, según las primeras conclusiones de los investigadores.

Personas buscan víctimas después de que un tren de pasajeros descarrilara en Al-Ayyat, Giza STR - AP

La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó importantes daños en ambas formaciones. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron algunos vagones volcados, mientras que la parte delantera de uno de los trenes quedó reducida a una masa de hierros retorcidos. El último vagón del convoy que se dirigía a Asuán también se salió de las vías y terminó en un campo contiguo.

Vecinos de la zona se sumaron a las tareas de rescate y ayudaron a retirar a los pasajeros de los vagones afectados antes de la llegada de los equipos de emergencia. Ayman Gamal, residente de Kafr Girza, una localidad cercana al lugar del accidente, contó que los habitantes acudieron inmediatamente al sitio para auxiliar a los sobrevivientes y pedir ambulancias. Según su testimonio, alrededor de 80 heridos fueron evacuados en los primeros momentos hacia hospitales próximos y algunos pasajeros habían quedado atrapados dentro de uno de los vagones.

La autoridad ferroviaria de Egipto informó que un tren que viajaba de Guiza a Fayum chocó contra la parte trasera de otro convoy que se dirigía hacia el sur, desde El Cairo hasta la ciudad de Asuán - - AFP

El presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, afirmó que seguía la situación “con gran preocupación” y ordenó una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido. También advirtió que quienes resulten responsables de negligencia deberán rendir cuentas.

La Fiscalía General informó que sus investigadores se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras inspecciones y determinar las causas técnicas del choque.

A su vez, la Autoridad Ferroviaria desplegó equipos de emergencia y grúas para retirar los restos de las formaciones y despejar las vías, con el objetivo de restablecer cuanto antes el servicio en la línea que conecta El Cairo con el Alto Egipto. Las autoridades no precisaron cuánto tiempo demandarán los trabajos.

Una red con antecedentes de accidentes

El accidente vuelve a poner en evidencia los problemas estructurales del sistema ferroviario egipcio, una de las redes más antiguas y extensas de Medio Oriente y el norte de África, que arrastra un historial de deficiencias en el mantenimiento, fallas de gestión y graves siniestros con víctimas mortales.

Aunque el gobierno anunció en los últimos años un ambicioso programa de inversiones, por miles de millones de libras egipcias, para modernizar las vías, renovar el material rodante y mejorar los sistemas de señalización y seguridad, los accidentes continúan siendo frecuentes.

Dos trenes colisionaron al sur de la capital egipcia el 8 de noviembre, provocando el descarrilamiento de varios vagones, la muerte de cuatro personas y heridas a decenas más, según las autoridades STRINGER - AFP

En septiembre pasado, dos trenes de carga chocaron en el mismo distrito de al-Ayyat. El conductor de una de las formaciones y su asistente resultaron heridos. La zona también fue escenario de otros accidentes ferroviarios en 2009, que dejaron decenas de víctimas.

El peor desastre ferroviario de la historia del país ocurrió en febrero de 2002, cuando un incendio arrasó siete vagones de un tren de pasajeros que viajaba desde El Cairo hacia el sur. La formación, que estaba abarrotada, transportaba a cientos de personas y el siniestro dejó más de 360 muertos, según los balances oficiales. Aquel episodio expuso las graves falencias de seguridad de la red ferroviaria y marcó uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente del transporte egipcio.

Agencias AP, AFP y Reuters