Tragedia en Chile: al menos 13 muertos y 15 heridos por un choque múltiple en Valparaíso

La región de Valparaíso, en Chile, vive horas dramáticas luego de que se registrara un impactante accidente que se llevó la vida de al menos 13 personas y dejó a otras 15 heridas, entre ellas dos menores. Se trató de un choque múltiple sobre la denominada “Ruta de la Fruta”, que involucró a un camión, a un micro y a un auto.

El siniestro se produjo a las 9 sobre la ruta E-66, a la altura del kilómetro 112,5, en el sector de Atalaya, comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

“Se trata de una colisión de alta energía que involucró un camión, un microbús del recorrido del sector por acá y un vehículo menor”, confirmó ante los medios en el lugar de los hechos el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño.

Imágenes posteriores al accidente

Según el informe preliminar, el choque principal se dio entre el camión y el bus y afectó principalmente a los conductores de ambos vehículos y a los pasajeros que se hallaban en el sector de adelante del transporte de personas. El auto circulaba por detrás del micro y quedó involucrado luego del primer choque.

Sin embargo, Carabineros inició una investigación por pedido del Ministerio Público Fiscal para esclarecer los motivos del accidente. De momento, no se establecieron responsabilidades.

“Fue un impacto casi frontal de un camión tolva con una micro. No son buses, son micros interprovinciales. La micro quedó destruida, al menos por dentro. Cuesta describirlo, pero es muy dantesco lo que hay acá, sobre todo porque involucraba a mucha gente, principalmente familias”, indicó, por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, en diálogo con Bio Bio Chile.

Las autoridades advirtieron que el tránsito está cortado Ruta de la Fruta

Y agregó: “Es una situación muy lamentable, muy trágica y de alto impacto. Estamos muy consternados. Fue un accidente entre un camión tolva y un bus que traslada gente desde la comuna de Navidad, pasando por Santo Domingo, hasta San Antonio. Colisionaron de frente”.

A su vez, aseguró que había niños, mujeres, hombres y familias entre los pasajeros afectados y que los 15 heridos fueron trasladados al hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Uno de ellos se encuentra en grave estado.

Imágenes posteriores al choque en Valparaíso

Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, precisó que uno de los menores lesionados tiene 11 años, mientras que el otro apenas tres.

Carreño, del Cuerpo de Bomberos, informó en conferencia de prensa que la extracción de las víctimas duró cerca de una hora e indicó que los profesionales siguen trabajando en la zona.

En el lugar también comenzó a realizar peritajes personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.