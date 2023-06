Cierran las fórmulas para las elecciones en Ecuador: la candidata de Rafael Correa parte como favorita

escuchar

CARACAS.– Ocho boletas electorales, binomios los llaman en Ecuador, competirán el 22 de agosto en la primera vuelta presidencial si logran superar los últimos trámites en el proceso exprés provocado por la “muerte cruzada” decretada por el presidente Guillermo Lasso.

Son ocho candidaturas registradas hasta este martes, que van desde la derecha hasta la izquierda y que contienen aspirantes para todos los gustos: desde una revolucionaria militante provida hasta un legionario que ha luchado en las guerras de Siria y Ucrania, pasando por un dirigente indígena defensor del agua, un periodista convertido en la bestia negra del poderoso expresidente Rafael Correa y un exvicepresidente de origen alemán formado en Harvard.

Y una gran ausencia, el propio Lasso, que declinó su candidatura ante el evidente rechazo popular que su gestión provoca en el país andino. El movimiento oficialista CREO ni siquiera presentará una lista para competir en las elecciones parlamentarias, que también se celebran en agosto.

La candidata presidencial Luisa González junto a su compañero Andrés Arauz, en Quito. (AP/Dolores Ochoa) Dolores Ochoa - AP

“Los ataques nos vuelven más fuertes”, recitó la exdiputada Luisa González, de 45 años, tras su inscripción de este martes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La candidata necesitó atención médica tras sufrir los efectos del gas lanzado por policías para controlar el “conglomerado con actitud hostil” conformado por sus seguidores. El Ministerio de Interior abrió una investigación.

Carta correísta

González, polémica por sus ataques contra el aborto, es la carta que eligió Correa para regresar por la puerta grande a su país. La única mujer candidata presidencial forma binomio con Andrés Arauz, que perdió frente a Lasso en 2021.

El exvicepresidente Jorge Glas, que acaba de salir de la cárcel, será el jefe de campaña de la Revolución Ciudadana, que cuenta con el respaldo de la tercera parte de los votantes, como volvieron a demostrar los resultados de las elecciones locales de febrero.

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas

“¡Volvemos a ser patria!”, clamó Correa, quien ya tiene desplegada su hoja de ruta personal pese a su condena por corrupción, convencido de que no se trata de Ecuador, sino de él mismo. Un triunfo del binomio González-Arauz provocaría un efecto cascada, incluso la convocatoria de una Asamblea Constituyente y el perdón judicial para el gran líder de la revolución. Otro de los objetivos de Correa es la abolición de la prohibición de la reelección, para así lanzar su candidatura en 2025.

Tras González aparecen varios candidatos con opciones, aunque quien ha llamado poderosamente la atención es el legionario populista Jan Topic, candidato apoyado por el Partido Social Cristiano (PSC), que eligió a la periodista Diana Jácome, cercana al correísmo, como compañera de partida.

“La lucha por un Ecuador sin miedo ha comenzado”, adelantó este pintoresco empresario de seguridad, mercenario para algunos, que ha combatido en Ucrania y Siria y que enarbola la mano dura populista que tantos réditos políticos le otorga en la región al polémico mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en medio de la ola de violencia provocada por el narcotráfico en varias zonas del país.

La ausencia del radical Leónidas Iza dejó a su “enemigo” Yaku Pérez como único candidato indígena para las elecciones. Yaku, al frente de la alianza conformada por Unidad Popular, el Partido Socialista, Somos Sí y su propio movimiento Somos Agua, se acercó a la sede del CNE en bicicleta.

El candidato presidencial del movimiento indígena Yaku Pérez

Una parte de Pachakutik, partido indígena fracturado durante los dos años de legislatura tras convertirse en la gran sorpresa electoral de 2021, sí apoya a Pérez, que no cuenta con el respaldo de la Confederación de Naciones Indígenas (Conaie), presidida por Iza.

Espejo en 2021

“En términos derecha-izquierda, es una versión de 2021: la izquierda correísta, la izquierda más tradicional [ecologista e indígena] y la derecha. Esos tres binomios, González, Topic y Yaku, ya están compitiendo para la segunda vuelta”, señala a LA NACION el politólogo John Polga-Hecimovich.

Entre el centro y la derecha se sitúan Otto Sonnenholzner, exvicepresidente con el progresista Lenín Moreno, y el periodista Fernando Villavicencio. Otra de las grandes incógnitas es Xavier Hervás, que rozó el 15% de los apoyos en 2021 al frente de Izquierda Democrática, pero que rompió con su partido y ahora se presenta al frente del Movimiento Reto.

Para Daniel, hijo del eterno candidato Álvaro Noboa, era casi una obligación familiar lanzarse a la arena política pese a que no cuenta con muchas expectativas. Menos aún reúne Bolívar Armijos al frente del Movimiento Amigo, cercano a Correa en otras épocas políticas.

“Sonnenholzner probablemente no tiene suficiente apoyo, debido a su asociación con Lenín Moreno. Los otros no tienen infraestructura. Otro factor determinante es el espacio o nicho de cada uno: Hervas contó con el voto de rechazo hace dos años, pero parece que Topic ha ganado ese espacio esta vez. El tema de la elección ya no es la corrupción, algo que le ayudaría a Villavicencio, sino la seguridad, y otra vez, el beneficiario es probablemente Topic”, concluye Polga-Hecimovich.