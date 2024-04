Columbia extiende el plazo para las negociaciones para despejar el campamento del campus

Escuchar

NUEVA YORK.- Las pulseada entre las protestas pro-palestinas de los alumnos y la Universidad de Columbia alcanzaron un punto de tensión en la noche del martes, el plazo límite inicial fijado por las autoridades para que se disuelvan los campamentos, que finalmente este miércoles por la mañana fue ampliado a un tiempo máximo después del cual se podría enviar a la policía de Nueva York a despejar la zona y realizar arrestos, según medios locales.

Las autoridades de Columbia ampliaron en 48 horas la fecha límite para las conversaciones sobre el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles en los terrenos del campus, que anteriormente estaba fijada para el martes en la medianoche.

Partidarios pro palestinos se manifiestan frente a la Universidad de Columbia el 23 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York. JEENAH MOON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La presidenta de Columbia, Minouche Shafik, había comunicado el plazo límite del martes para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas para despejar el jardín oeste y restaurar la calma en el campus”, según había advertido en un comunicado.

Pero videos del lugar ayer por la noche mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Los organizadores estudiantiles habían comunicado a los alumnos que esperaban que la policía de Nueva York realizara redadas durante la noche, por lo que pidieron a sus compañeros que usaran una banda roja si estaban dispuestos a ser arrestados y una amarilla en caso contrario, informó The New York Times.

En la noche del martes, los estudiantes que conforman los grupos de negociación con los rectores de la Universidad emitieron un comunicado en el que alegaban que la administración había “amenazado con llamar a la Guardia Nacional y a la policía de Nueva York si no se cumplían sus demandas”, informó el Post.

Un oficial de policía de Nueva York se encuentra junto a la entrada de la Universidad de Columbia el 24 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York. ALEX KENT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.

En un comunicado enviado al Washington Post esta mañana, Columbia aseguró que ampliaría el plazo 48 horas por los “progresos importantes” que se habían logrado en las conversaciones con los organizadores de las protestas.

Manifestantes pro palestinos realizan una manifestación frente a la Universidad de Columbia el 24 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según informaron las autoridades, los estudiantes se comprometieron a desmantelar y retirar “un número importante” de carpas; a garantizar que sólo alumnos de la universidad formen parte de la manifestación; y a que se utilice un lenguaje no discriminatorio ni acosador.

El incremento de las manifestaciones en varias universidades del país ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.

Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.

Varios cientos de estudiantes y partidarios pro palestinos se reúnen en la intersección de las calles Grove y College, frente a Woolsey Hall en el campus de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, 22 de abril de 2024. Ned Gerard - Hearst Connecticut Media

Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses en ebullición, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.

En esta prestigiosa universidad, algunos profesores hicieron circular un proyecto de resolución para censurar a su máxima autoridad por lo que calificó de “asalto sin precedentes a los derechos de los estudiantes”, mientras que al menos un donante judío importante cortó el apoyo, diciendo que la universidad no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los estudiantes, detalló New York Times.

En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.

En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes -incluidos 47 estudiantes- en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.

Los estudiantes de la Universidad de Nueva York se unieron al creciente número de estudiantes en las universidades de todo el país para instalar campamentos en los terrenos escolares, pidiendo a sus escuelas que se desinvirtieran de Israel y un alto el fuego en Gaza. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó arrestos.

La Universidad de Harvard en Massachusetts ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.

En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y precintos para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche.

“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.

“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, aseguró la estudiante.

Los partidarios pro palestinos rezan afuera de la Universidad de Columbia el 23 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York. JEENAH MOON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.

Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamas contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel mató a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.

