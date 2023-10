escuchar

WASHINGTON.- Si te preocupás por Israel, deberías estar más preocupado que en cualquier momento desde 1967. En ese entonces, Israel derrotó a los ejércitos de tres estados árabes: Egipto, Siria y Jordania, en lo que se conoció como la Guerra de los Seis Días. Hoy, si observás de cerca, verás que Israel está librando lo que ahora se conoce como la Guerra de los Seis Frentes.

Esta guerra se libra a través de actores no estatales, estados nacionales, redes sociales, movimientos ideológicos, comunidades de Cisjordania y facciones políticas israelíes, y es la guerra más compleja que he cubierto. Pero una cosa me queda clara: Israel no puede ganar esta guerra de seis frentes por sí solo. Solo puede ganar si Israel, y Estados Unidos, pueden reunir una alianza global.

Desafortunadamente, Israel tiene hoy en día un primer ministro, Benjamin Netanyahu, y una coalición en el poder que no puede producir la pieza clave necesaria para mantener una alianza global. Esa pieza clave es declarar el fin de la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y reformar las relaciones de Israel con la Autoridad Palestina para que se convierta en un socio palestino creíble y legítimo que pueda gobernar la Franja de Gaza después de Hamas y forjar una solución de dos estados más amplia que incluya Cisjordania.

Netanyahu y Abbas en la cumbre del cambio climático de 2019 AP

Si Israel está pidiendo a sus mejores aliados que ayuden al estado judío a buscar justicia en Gaza al tiempo que les pide que miren hacia otro lado mientras Israel construye un reino de asentamientos en Cisjordania con el objetivo declarado de la anexión, eso es estratégica y moralmente incoherente.

No funcionará. Israel no podrá generar el tiempo, la asistencia financiera, la legitimidad, el socio palestino ni los aliados globales que necesita para ganar esta guerra de seis frentes.

Y todos los seis frentes están ahora a la vista.

Contra Hamas

En primer lugar, Israel está librando una guerra a gran escala contra Hamas en y alrededor de Gaza, en la que Hamas todavía tiene tanta capacidad residual que pudo lanzar un ataque marítimo contra Israel el martes y el miércoles disparó cohetes de largo alcance hacia la ciudad portuaria sureña de Eilat y la ciudad portuaria del norte de Haifa.

Es aterrador ver cuántos recursos desvió Hamas para construir armas en lugar del capital humano de Gaza, y cómo lo ocultó efectivamente de Israel y del mundo. De hecho, es difícil no notar el contraste entre la evidente pobreza humana de Gaza y la riqueza de armamento que Hamas ha construido y desplegado.

El sueño de Hamas ha sido desde hace mucho tiempo la unificación de los frentes que rodean a Israel, regional y globalmente. La estrategia de Israel siempre ha sido actuar de manera que lo impida, hasta que esta coalición de ultraortodoxos y supremacistas judíos de Netanyahu llegó al poder en diciembre y comenzó a comportarse de maneras que realmente ayudaron a fomentar la unificación de los frentes antiisraelíes.

¿Cómo? Los supremacistas judíos en el gabinete de Netanyahu comenzaron de inmediato a desafiar el statu quo en el Monte del Templo en Jerusalén, venerado por los musulmanes como el Noble Santuario y donde se encuentra uno de los sitios más sagrados del islam, la Mezquita de Al-Aqsa. El gobierno de Netanyahu comenzó a tomar medidas para imponer condiciones mucho más duras a los palestinos de Cisjordania y Gaza detenidos en cárceles israelíes. Y trazó planes para una gran expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania para evitar que un estado palestino contiguo llegue a existir allí. Este es el primer gobierno israelí que ha hecho de la anexión de Cisjordania un objetivo declarado en su acuerdo de coalición.

Un policía israelí monta guardia mientras un judío religioso con uniforme del ejército visita el Monte del Templo, conocido por los musulmanes como el Noble Santuario, en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el martes 3 de agosto de 2021. (AP Foto/Maya Alleruzzo, Archivo)

Además de todo esto, Estados Unidos parecía estar cerca de forjar un acuerdo para que Arabia Saudita normalizara las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, lo que habría sido el logro cumbre del esfuerzo de Netanyahu para demostrar que Israel podría tener relaciones normales con los estados árabes y musulmanes sin tener que ceder ni un centímetro a los palestinos.

Irán

Lo que nos lleva al segundo frente: Israel contra Irán y sus otros representantes. Es decir, Hezbollah en el Líbano y Siria, milicias islamistas en Siria e Irak y la milicia hutí en Yemen.

Todos ellos en los últimos días han lanzado drones y cohetes hacia Israel o hacia las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Creo que Irán, al igual que Hamas, vio el esfuerzo de Estados Unidos e Israel por normalizar las relaciones entre Israel y los estados árabes musulmanes como una amenaza estratégica que habría dejado a Irán y sus representantes aislados en la región. Al mismo tiempo, creo que Hezbollah se dio cuenta de que si Israel aniquilaba a Hamas, como declaró que haría, Hezbollah sería el siguiente. También estaría mucho más débil sin que Hamas drenara la energía y el enfoque del ejército israelí. Por lo tanto, Hezbollah decidió que, como mínimo, necesitaba abrir un segundo frente de baja intensidad contra Israel.

Como resultado, Israel se ha visto obligado a evacuar a unos 130.000 civiles de su frontera norte junto con decenas de miles de israelíes evacuados de la frontera suroeste con Gaza. Todo este desplazamiento pone un gran estrés en la vivienda y en el tesoro israelí.

Las redes sociales y la lucha intelectual

El tercer frente es el universo de las redes sociales y otras narrativas digitales sobre quién es bueno y quién es malo. Cuando el mundo se vuelve tan interdependiente, cuando, gracias a los teléfonos inteligentes y las redes sociales, nada se oculta y podemos oírnos susurrar, la narrativa dominante tiene un valor estratégico real. Que las redes sociales fueran tan fácilmente manipuladas por Hamas para que el episodio de un misil palestino mal dirigido que impactó en un hospital de Gaza se atribuyera inicialmente a Israel es profundamente inquietante, porque estas narrativas moldean las decisiones de gobiernos y políticos y la relación entre los directores ejecutivos y sus empleados. Tenga en cuenta: si Israel invade Gaza, las corporaciones de todo el mundo se enfrentarán a demandas competitivas de los empleados para denunciar a Israel o a Hamas.

El cuarto frente es la lucha intelectual/filosófica entre el movimiento progresista internacional e Israel. Creo que algunos elementos de ese movimiento progresista, que reconozco que es grande y diverso, han perdido su brújula moral en este asunto. Por ejemplo, hemos visto numerosas manifestaciones en los campus universitarios estadounidenses que básicamente culpan a Israel por la bárbara invasión de Hamas, argumentando que Hamas está involucrado en una “legítima lucha anticolonial”. Estos manifestantes progresistas parecen creer que todo Israel es una empresa colonial, no solo los asentamientos de Cisjordania, y por lo tanto, el pueblo judío no tiene derecho ni a la autodeterminación ni a la autodefensa en su tierra ancestral, ya sea dentro de las fronteras posteriores a 1967 o las anteriores a 1967.

Un manifestante egipcio sostiene un cartel con una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y un texto en árabe que dice "Criminal de guerra". Mohamed El Raai - dpa

Y para una comunidad intelectual aparentemente preocupada por las naciones que ocupan a otras naciones y les niegan el derecho a gobernarse a sí mismas, no se ven muchas manifestaciones progresistas en los campus universitarios contra el mayor poder opresor en el Medio Oriente hoy: Irán.

Además de reprimir a sus propias mujeres que buscan una mayor libertad de pensamiento y vestimenta, Irán controla efectivamente cuatro estados árabes: Líbano, Siria, Yemen e Irak, a través de sus representantes. Líbano, un país que conozco bien, no ha podido elegir un nuevo presidente durante un año en gran parte porque Irán se niega a permitir que los libaneses tengan un presidente que no siempre se incline a los deseos e intereses de Teherán. Desafortunadamente, los libaneses independientes son impotentes para eliminar el control de Irán sobre su parlamento y gobierno, ejercido en gran medida a través de las armas de Hezbollah. Middle East Eye informó que en 2014, Ali Reza Zakani, un representante de la ciudad de Teherán en el parlamento iraní, alardeaba de cómo Irán ahora gobierna en cuatro capitales árabes: Bagdad, Damasco, Beirut y Saná, Yemen.

Reducir esta lucha increíblemente compleja entre dos pueblos por la misma tierra a una guerra colonial es cometer fraude intelectual. O como lo expresó el escritor israelí Yossi Klein Halevi en The Times of Israel el miércoles: “Echarle la culpa a la ocupación y sus consecuencias por completo a Israel es pasar por alto la historia de las ofertas de paz israelíes y el rechazo palestino. Etiquetar a Israel como una creación colonialista más es distorsionar la historia única del retorno de un pueblo desarraigado, la mayoría de los cuales eran refugiados de comunidades judías destruidas en el Medio Oriente”.

Pero también es intelectualmente corrupto comprar la narrativa de los colonos de derecha israelíes, que ahora se está difundiendo ampliamente en Israel, de que la violencia de Hamas es tan salvaje que claramente no tiene nada que ver con lo que han hecho los colonos, por lo que más asentamientos están bien.

Columnas de humo se alzan durante una redada de las fuerzas militares israelíes en Nur Shams, Cisjordania, el jueves 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Majdi Mohammed) Majdi Mohammed - AP

Mi opinión: se trata de una disputa territorial entre dos pueblos que reclaman la misma tierra y que debe dividirse de la manera más equitativa posible. Ese compromiso es la piedra angular de cualquier éxito contra Hamas. Entonces, si estás a favor de una solución de dos estados, sos mi amigo, y si estás en contra de una solución de dos estados, no sos mi amigo.

Cisjordania

El quinto frente está dentro de Israel y los territorios ocupados. En Cisjordania, los colonos judíos de derecha están atacando a los palestinos, al tiempo que interrumpen los esfuerzos del ejército de Israel por mantener la calma en colaboración con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, liderada por Mahmoud Abbas. Debemos recordar que la autoridad ha reconocido el derecho de Israel a existir como parte de los Acuerdos de Oslo. Sería terrible si ese frente explotara en un enfrentamiento entre la autoridad y Israel, porque entonces habría pocas esperanzas de contar con la ayuda de la autoridad para gobernar Gaza.

Pero tampoco habrá esperanza si los palestinos en Cisjordania y en todo el mundo no insisten en construir una Autoridad Palestina más efectiva y no corrupta. Eso es algo que se ha retrasado durante mucho tiempo, y no es solo culpa de Israel que no haya sucedido. Los palestinos también tienen capacidad de acción.

El frente interno

El sexto frente está dentro de Israel mismo, principalmente entre sus ciudadanos judíos. Ese frente ha sido tapado por el momento, pero acecha justo debajo de la superficie. Es el enfrentamiento impulsado por la estrategia política duradera de Netanyahu en casa: dividir y gobernar. Ha construido toda su carrera política enfrentando facciones de la sociedad israelí entre sí, socavando el tipo de unidad social que es esencial para ganar la guerra.

Su gobierno llevó esa estrategia al extremo después de asumir el cargo en diciembre y de inmediato intentó despojar a la Corte Suprema de Israel de sus poderes para controlar las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo. En el proceso, movilizó a decenas de miles de israelíes todos los sábados para proteger su democracia y llevó a pilotos de la fuerza aérea y otros combatientes de élite a suspender su servicio de reserva, diciendo que no servirían a un país que se dirigía hacia una dictadura. Dividió y distrajo a Israel y su ejército en el momento equivocado, aunque nunca hubo un buen momento.

El presidente estadounidense Joe Biden es recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el aeropuerto internacional Ben Gurion, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Tel Aviv. (Foto AP/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

¿Cómo se gana una guerra de seis frentes? Repito: sólo con una coalición de personas y naciones que creen en los valores democráticos y en el derecho de autodeterminación para todas las personas. Hasta que Israel genere un gobierno que pueda construir esa coalición, no tendrá el tiempo, los recursos, el socio palestino ni la legitimidad que necesita para derrotar a Hamas en Gaza. Estará luchando principalmente junto a Estados Unidos como su único aliado verdadero y sostenible.

Y gran parte de la fortaleza de esa alianza hoy en día depende de Joe Biden y del hecho de que a esta crisis le acompaña un conjunto de principios fundamentales sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, lo correcto frente a lo incorrecto, la democracia frente a la autocracia. Otro presidente con esos instintos puede que no vuelva a aparecer pronto.

En otras palabras, Biden ha creado capital diplomático, que tiene un límite de tiempo, tanto para los israelíes como para la Autoridad Palestina. Ambos deben usarlo sabiamente.

Temas Guerra en Medio Oriente