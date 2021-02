Cómo reflejaron los medios del mundo la muerte de Carlos Menem

Los medios más importantes del mundo cubrieron este domingo la noticia de la muerte del expresidente argentino Carlos Menem, que falleció ayer a los 90 años, en el Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde el 15 de diciembre pasado.

La prensa internacional recordó la trayectoria del exmandatario argentino, que fue presidente entre 1989 y 1999, y lo calificaron como “excéntrico” y “carismático”, entre otros atributos.

El medio estadounidense The New York Times destacó que Menem fue quien impulsó una “sorprendente recuperación económica” y quien renovó los lazos de la Argentina con Estados Unidos y Gran Bretaña, No obstante, también recordó que luego, fue condenado por soborno y acusado de encubrir las pruebas de un mortífero atentado antisemita durante su mandato. “En una nación de agitación política y económica crónica con tolerancia a las juntas militares, Menem parecía para muchos de sus conciudadanos un hombre fuerte y carismático como Juan Domingo Perón. Un extravagante gobernador provincial, que lideró un movimiento político peronista cuando se presentó a la presidencia. Pero resultó ser un demócrata neoliberal, y algo completamente diferente”, analizó Robert D. McFadden en ese medio.

Por su parte, The Washington Post resaltó la política internacional de Menem con Estados Unidos y su “efímera estabilidad económica”. Según expresaron: “Forjó estrechos lazos con Estados Unidos en la década de los 90, incluso mientras navegaba por los escándalos y disfrutaba de un estilo de vida a menudo extravagante.”

El medio británico Daily Mail describió al expresidente como “el playboy, amante de las Ferrari que prometió hacer la nación más divertida y reconstruyó las relaciones con Gran Bretaña tras la Guerra de las Malvinas”.

Mientras que la BBC británica lo calificó como un presidente excéntrico, que llegó al poder como caudillo populista y gobernó como capitalista. “Uno de sus rasgos más característicos cuando era presidente eran sus patillas, prolongadas por las mejillas, mitad blancas mitad negras, crespas y pobladas. Frondosas, excéntricas, exageradas, se puede decir que las patillas del exmandatario fueron un reflejo de su carácter extraordinario, un carácter que materializó por una década, la de 1990, el sueño argentino de vivir en el mejor de los mundos: el más divertido, el más auténtico, el más pomposo”, expresaron.

El diario francés Le Monde, lo recordó como “imprevisible”. Y su corresponsal en Buenos Aires, analizó: ”Se alió con sectores conservadores para imponer un modelo decididamente neoliberal. Uno de sus primeros movimientos fue dar la espalda a los sindicatos, columna vertebral del movimiento justicialista, para ganarse el favor del establishment. Mientras que el general Perón era un enemigo tradicional de Estados Unidos, Carlos Menem se convirtió en un aliado incondicional de Washington, hasta el punto de hablar de ‘relaciones carnales’ entre ambos países”.

El País de España resaltó su política económica y lo consideró un “icono de la Argentina del ultraliberalismo”. “Su mandato significó moneda fuerte y corrupción, privatizaciones y desempleo, dinero fácil y pobreza”, indicaron.

En cuanto al medio español El Mundo, escribieron: “Argentina despide a un hombre que la gobernó por diez años y medio, un político carismático e inescrupuloso que llevó a sus compatriotas a la ilusión de que un peso valía lo mismo que un dólar. Un peronista metamorfoseado en neoliberal populista que modernizó infraestructuras clave del país, pero que también gobernó en un ambiente de densa corrupción, sospechas y oscuras historias aún no resueltas”.

Los medios de la región también cubrieron la noticia. En Uruguay, El País relató algunos detalles de los últimos días del expresidente. Mientras que el diario chileno Emol destacó la presidencia de Menem como “uno de los períodos de mayor estabilidad de precios en la historia del país”, luego del plan de convertibilidad de Domingo Cavallo.

En la misma línea, el diario boliviano El Deber precisó: “Cumplido el duro período inicial de poner orden con un programa de shock, en abril de 1991, sumó a Domingo Felipe Cavallo y afianzó un período de crecimiento económico, inflación moderada y tranquilidad social. El denominado Plan de Convertibilidad, de recuperación de la moneda nacional, comenzó a dar sus frutos. Tras estos resultados comenzó un plan de privatizaciones y de inversiones externas directas”.

