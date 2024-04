El Gobierno reubicó el busto de Néstor Kirchner para poner uno de Carlos Menem

Escuchar

Luego de pasar casi diez años en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, la escultura con la cara del expresidente Néstor Kirchner será removida a otro sector y reemplazada por una de quien fuera su par, Carlos Saúl Menem. De esta forma, el gobierno de Javier Milei muestra una nueva señal de apoyo y de reivindicación a la figura del exmandatario riojano, que presidió a la Argentina entre 1989 y 1999.

Además, el Gobierno realizará un acto de inauguración el próximo 14 de mayo para celebrar un homenaje, que contará con la presencia de varios familiares del expresidente riojano, como su hija Zulema, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quienes también forman parte de La Libertad Avanza (LLA).

Para poder hacer esto, debió cumplirse lo establecido en el Decreto 1872/2006, que establece que deben haber transcurrido dos mandatos desde la salida del poder del mandatario homenajeado para que pueda formar parte del privilegiado lugar que utilizan los presidentes y funcionarios de la Casa de Gobierno.

#AHORA

Trasladaron la imagen de NÉSTOR KIRCHNER del Hall central del salón de bustos.

📍Les adelante que el 14 de mayo será instalado el busto del ex Pte CARLOS MENEM en el HALL de HONOR.

Tendrá que ver con eso ? 👇🏻 pic.twitter.com/pc9me4jzWC — Mariel Di Lenarda (@mdilenarda) April 22, 2024

Esto no ocurrió así en 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió inaugurar el homenaje a su esposo fallecido y expresidente de la Nación. En esa oportunidad, el acto contó también con la participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

ULTIMO DIA DE CRISTINA COMO PRESIDENTA DE LA NACION. INAUGURACION DE UN BUSTO DE NESTOR KIRCHNER EN EL SALON DE LOS BUSTOS DE CASA DE GOBIERNO. EL 09_12_2015. FOTO: FABIAN MARELLI FABIAN MARELLI

“Fue el presidente que en toda la historia de la Argentina obtuvo la menor cantidad de votos; sin embargo fue, a partir de sus convicciones, de su coraje, su decisión y, fundamentalmente, su visión estratégica, que construyó una nueva Argentina desde las ruinas que había recibido”, expresó Cristina en su discurso durante el acto.

La remoción se da poco tiempo después de otro gesto de rechazo hacia los gobiernos del matrimonio Kirchner, cuando la actual vicepresidenta Victoria Villarruel ordenara retirar el busto de Néstor que estaba ubicado en la Cámara de Senadores. “Fue orden mía porque no fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda”, argumentó Villarruel para justificar la decisión y frente a las críticas que generó entre la oposición. El Gobierno también anunció que le cambiará el nombre al Centro Cultura Kirchner, denominación que también fue dispuesta por Cristina.

El apoyo del Gobierno a los Menem

La gestión presidida por Javier Milei demostró en variadas oportunidades su conformidad con las medidas aplicadas por Menem a lo largo de la década de los 90, buscando así reivindicar su imagen.

Uno de los primeros gestos de apoyo tuvo que ver con la instalación de un retrato suyo en el Salón de los Próceres de Casa de Gobierno (ex Salón de las Mujeres), junto al de otras figuras históricas para la Argentina como José de San Martín y Manuel Belgrano, entre otros.

LA NACION