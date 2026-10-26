Cómo votó cada región de Brasil: el 78% del nordeste votó a Lula, mientras que el centro-este y el sur fueron con Bolsonaro

El domingo 25 de octubre, Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, fue reelegido como presidente de Brasil por un cuarto mandato en la segunda vuelta, frente a Flavio Bolsonaro, líder del Partido Liberal. Mientras que el primer candidato obtuvo un 51,79%, el segundo alcanzó el 48,21%. Conocé cómo se repartió la decisión en las cinco regiones brasileñas.

Así se repartió el mapa electoral en Brasil (Fuente: O'Globo)

Región por región: así votaron los brasileños entre Lula y Bolsonaro

Región Norte

Estados Flavio Bolsonaro Lula da Silva Acre 66,57% 33,43% Amapá 47,12% 52,88% Amazonas 45,98% 52,02% Pará 44,98% 55,02% Rondônia 69,61% 30,39% Roraima 72,46% 27,54% Tocantins 51,37% 48,63%

En la región norte de Brasil, la tendencia de voto se dirigió hacia Flavio Bolsonaro. El candidato del PL ganó en cuatro de los siete estados con más del 51%.

Región Nordeste

<b>Estados</b> <b>Flavio Bolsonaro</b> <b>Lula da Silva</b> Alagoas 39,23% 60,77% Bahía 28,69% 71,31% Ceará 31,07% 68,93% Maranhão 30,46% 69,54% Paraíba 32,54% 67,46% Pernambuco 30,80% 69,20% Piauí 24,12% 75,88% Río Grande del Norte 34,28% 65,72% Sergipe 30,47% 69,53%

En la región nordeste de Brasil, Lula da Silva ganó en todos los estados con más del 60% de los votos.

Región Centro-Oeste

<b>Estados</b> <b>Flavio Bolsonaro</b> <b>Lula da Silva</b> Goiás 59,66% 40,34% Mato Grosso 66,06% 33,94% Mato Grosso del Sur 59,60% 40,40% Distrito Federal 54,28% 45,72%

En la región centro-oeste, Flavio Bolsonaro venció a Lula da Silva en todos los estados, superando con comodidad el 50% de los votos. Aquí se encuentra el Distrito Federal (Brasilia), que será gobernado por la candidata del Partido Progresista y aliada del líder del Partido Libera, Celina Leao.

Región Sudeste

<b>Estados</b> <b>Flavio Bolsonaro</b> <b>Lula da Silva</b> Espírito Santo 56,37% 43,63% Minas Gerais 49,57% 50,43% Río de Janeiro 53,10% 46,90% São Paulo 53,85% 46,15%

La región sudeste fue la madre de todas las batallas, ya que se encuentran tres de los principales estados clave en las contiendas electorales debido a la concentración poblacional: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. En tres de cinco estados ganó Bolsonaro, mientras que Lula lo hizo en los dos restantes.

Región Sur

Estados <b>Flavio Bolsonaro</b> Lula da Silva Paraná 62,58% 37,42% Río Grande del Sur 57,84% 42,16% Santa Catarina 69,42% 30,58%

La región sur se inclinó en su totalidad por Flavio Bolsonaro, quien obtuvo más del 55% de los votos frente a Lula da Silva. De esta manera, los tres estados sureños reafirmaron su apoyo al proyecto político del Partido Liberal como en la primera vuelta, ocurrida el 4 de octubre.