Cómo votó cada región de Brasil: el 78% del nordeste votó a Lula, mientras que el centro-este y el sur fueron con Bolsonaro
Lula da Silva ganó el balotaje con más del 51% de los votos frente a Flavio Bolsonaro, que cosechó un 48%; cómo eligió el pueblo brasileño en cada región
- 2 minutos de lectura'
El domingo 25 de octubre, Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, fue reelegido como presidente de Brasil por un cuarto mandato en la segunda vuelta, frente a Flavio Bolsonaro, líder del Partido Liberal. Mientras que el primer candidato obtuvo un 51,79%, el segundo alcanzó el 48,21%. Conocé cómo se repartió la decisión en las cinco regiones brasileñas.
Región por región: así votaron los brasileños entre Lula y Bolsonaro
Región Norte
|Estados
|Flavio Bolsonaro
|Lula da Silva
Acre
66,57%
33,43%
Amapá
47,12%
52,88%
Amazonas
45,98%
52,02%
Pará
44,98%
55,02%
Rondônia
69,61%
30,39%
Roraima
72,46%
27,54%
Tocantins
51,37%
48,63%
En la región norte de Brasil, la tendencia de voto se dirigió hacia Flavio Bolsonaro. El candidato del PL ganó en cuatro de los siete estados con más del 51%.
Región Nordeste
|<b>Estados</b>
|<b>Flavio Bolsonaro</b>
|<b>Lula da Silva</b>
Alagoas
39,23%
60,77%
Bahía
28,69%
71,31%
Ceará
31,07%
68,93%
Maranhão
30,46%
69,54%
Paraíba
32,54%
67,46%
Pernambuco
30,80%
69,20%
Piauí
24,12%
75,88%
Río Grande del Norte
34,28%
65,72%
Sergipe
30,47%
69,53%
En la región nordeste de Brasil, Lula da Silva ganó en todos los estados con más del 60% de los votos.
Región Centro-Oeste
|<b>Estados</b>
|<b>Flavio Bolsonaro</b>
|<b>Lula da Silva</b>
Goiás
59,66%
40,34%
Mato Grosso
66,06%
33,94%
Mato Grosso del Sur
59,60%
40,40%
Distrito Federal
54,28%
45,72%
En la región centro-oeste, Flavio Bolsonaro venció a Lula da Silva en todos los estados, superando con comodidad el 50% de los votos. Aquí se encuentra el Distrito Federal (Brasilia), que será gobernado por la candidata del Partido Progresista y aliada del líder del Partido Libera, Celina Leao.
Región Sudeste
|<b>Estados</b>
|<b>Flavio Bolsonaro</b>
|<b>Lula da Silva</b>
Espírito Santo
56,37%
43,63%
Minas Gerais
49,57%
50,43%
Río de Janeiro
53,10%
46,90%
São Paulo
53,85%
46,15%
La región sudeste fue la madre de todas las batallas, ya que se encuentran tres de los principales estados clave en las contiendas electorales debido a la concentración poblacional: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. En tres de cinco estados ganó Bolsonaro, mientras que Lula lo hizo en los dos restantes.
Región Sur
|Estados
|<b>Flavio Bolsonaro</b>
|Lula da Silva
Paraná
62,58%
37,42%
Río Grande del Sur
57,84%
42,16%
Santa Catarina
69,42%
30,58%
La región sur se inclinó en su totalidad por Flavio Bolsonaro, quien obtuvo más del 55% de los votos frente a Lula da Silva. De esta manera, los tres estados sureños reafirmaron su apoyo al proyecto político del Partido Liberal como en la primera vuelta, ocurrida el 4 de octubre.
- 1
- 2
Elecciones en Serbia: Vucic reconoció la derrota ante un movimiento estudiantil tras 14 años en el poder
- 3
Observó las cenizas de su padre bajo el microscopio y se llevó una sorpresa: “Estamos hechos de estrellas”
- 4
María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año afuera del país: “Estoy aquí, con ustedes”