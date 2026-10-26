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LA NACION

Cómo votó cada región de Brasil: el 78% del nordeste votó a Lula, mientras que el centro-este y el sur fueron con Bolsonaro

Lula da Silva ganó el balotaje con más del 51% de los votos frente a Flavio Bolsonaro, que cosechó un 48%; cómo eligió el pueblo brasileño en cada región

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Cómo votó el electorado brasileño según cada región (Photo by Miguel SCHINCARIOL // Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Cómo votó el electorado brasileño según cada región (Photo by Miguel SCHINCARIOL // Pablo PORCIUNCULA / AFP)(Fuente: AFP)

El domingo 25 de octubre, Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, fue reelegido como presidente de Brasil por un cuarto mandato en la segunda vuelta, frente a Flavio Bolsonaro, líder del Partido Liberal. Mientras que el primer candidato obtuvo un 51,79%, el segundo alcanzó el 48,21%. Conocé cómo se repartió la decisión en las cinco regiones brasileñas.

Así se repartió el mapa electoral en Brasil
Así se repartió el mapa electoral en Brasil(Fuente: O'Globo)

Región por región: así votaron los brasileños entre Lula y Bolsonaro

Región Norte

EstadosFlavio BolsonaroLula da Silva
Acre
66,57%
33,43%
Amapá
47,12%
52,88%
Amazonas
45,98%
52,02%
Pará
44,98%
55,02%
Rondônia
69,61%
30,39%
Roraima
72,46%
27,54%
Tocantins
51,37%
48,63%

En la región norte de Brasil, la tendencia de voto se dirigió hacia Flavio Bolsonaro. El candidato del PL ganó en cuatro de los siete estados con más del 51%.

Región Nordeste

<b>Estados</b><b>Flavio Bolsonaro</b><b>Lula da Silva</b>
Alagoas
39,23%
60,77%
Bahía
28,69%
71,31%
Ceará
31,07%
68,93%
Maranhão
30,46%
69,54%
Paraíba
32,54%
67,46%
Pernambuco
30,80%
69,20%
Piauí
24,12%
75,88%
Río Grande del Norte
34,28%
65,72%
Sergipe
30,47%
69,53%

En la región nordeste de Brasil, Lula da Silva ganó en todos los estados con más del 60% de los votos.

Región Centro-Oeste

<b>Estados</b><b>Flavio Bolsonaro</b><b>Lula da Silva</b>
Goiás
59,66%
40,34%
Mato Grosso
66,06%
33,94%
Mato Grosso del Sur
59,60%
40,40%
Distrito Federal
54,28%
45,72%

En la región centro-oeste, Flavio Bolsonaro venció a Lula da Silva en todos los estados, superando con comodidad el 50% de los votos. Aquí se encuentra el Distrito Federal (Brasilia), que será gobernado por la candidata del Partido Progresista y aliada del líder del Partido Libera, Celina Leao.

Región Sudeste

<b>Estados</b><b>Flavio Bolsonaro</b><b>Lula da Silva</b>
Espírito Santo
56,37%
43,63%
Minas Gerais
49,57%
50,43%
Río de Janeiro
53,10%
46,90%
São Paulo
53,85%
46,15%

La región sudeste fue la madre de todas las batallas, ya que se encuentran tres de los principales estados clave en las contiendas electorales debido a la concentración poblacional: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. En tres de cinco estados ganó Bolsonaro, mientras que Lula lo hizo en los dos restantes.

Región Sur

Estados<b>Flavio Bolsonaro</b>Lula da Silva
Paraná
62,58%
37,42%
Río Grande del Sur
57,84%
42,16%
Santa Catarina
69,42%
30,58%

La región sur se inclinó en su totalidad por Flavio Bolsonaro, quien obtuvo más del 55% de los votos frente a Lula da Silva. De esta manera, los tres estados sureños reafirmaron su apoyo al proyecto político del Partido Liberal como en la primera vuelta, ocurrida el 4 de octubre.

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