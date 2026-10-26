Quién ganó las elecciones a presidente en Brasil

Lula da Silva ganó el balotaje en Brasil 2026 y es el presidente electo de país vecino. El actual mandatario obtuvo el 51,76% de los votos y, de esta manera, le ganó a su contrincante del líder del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, quien obtuvo el 48,24%.

Este domingo 25 de octubre fue una jornada electoral reñida en la que más de 120 millones de brasileños se acercaron a las urnas para definir al próximo presidente de Brasil. Según el Tribunal Superior Electoral (TSL) Lula tomará posesión el 5 de enero del 2027, cuatro días después de la fecha tradicional. Este cambio se estipuló en la Constitución Federal brasileña y también modificó las fechas de investidura de los gobernadores, que se realizarán el 6 de enero.

Luego de los actos previstos de manera protocolar, Lula continuará en el Palacio de Planalto para cumplir con sus obligaciones como jefe de Estado hasta finales del 2030.

Quién es Lula da Silva

Luis Ignacio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto del nordeste. Fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a San Pablo. A los 15 años empezó a trabajar como vendedor ambulante y lustrabotas para ayudar a proveer de dinero en su hogar.

Lula da Silva empezó su carrera política en 1968 (Xinhua/Paulo Lopes) (pl) (jg) (ra) (vf) [e]Paulo Lopes - XinHua

En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.

Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007. Ese año fue reelecto hasta 2011.

Cuando tenía 17 años, Lula da Silva perdió un dedo mientras trabajaba en una fábrica de tornillos; eso lo marcó para siempre (Fuente: Instagram/@lulaoficial)

En julio de 2017, Lula fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, quien investigó la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo, Petrobrás, y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. En enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a 12 años.

Así votó Lula - LN+

Con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir la pena en abril de 2018. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Supremo Federal anuló la condena tras considerar que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos.

En 2022, Lula volvió a presentarse a elecciones presidenciales y ganó en la segunda vuelta contra el entonces presidente Jair Bolsonaro. De esta forma, ejercerá la presidencia desde 2023 hasta el presente.

Cuáles son las propuestas de Lula

Lula da Silva centra su plataforma en la ampliación de políticas sociales, la inversión pública y programas de empleo, educación y salud, con el eje de campaña en reducir las desigualdades. En el ámbito laboral, propone la eliminación de la jornada 6x1 y el establecimiento de una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, además de garantizar aumentos reales para el salario mínimo.

En seguridad, plantea robustecer la participación del gobierno federal mediante la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y una estrategia basada en inteligencia, coordinación entre fuerzas y el combate al financiamiento del crimen organizado. Su compromiso ambiental es alcanzar la deforestación cero para 2030. Para financiar estas iniciativas, Lula aboga por una mayor progresividad tributaria, elevando la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y los capitales en el exterior.